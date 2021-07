jasmine-carrisi-fuori-da-“the-voice”-al-veleno-contro-mamma-loredana:-“ha-rovinato-la-mia-carriera-in-tv.-ecco-cosa-ha-fatto””

Jasmine Carrisi ha raccontato di quanto la sua prima esperienza televisiva a The Voice Senior sia stata disturbata dalla presenza ingombrante di sua mamma, Loredana Lecciso. La giovane non sarà infatti riconfermata per la prossima edizione della kermesse canora condotta da Antonella Clerici. Al posto suo e del padre, ci sarà molto probabilmente Orietta Berti.

Jasmine è la piccola di Cellino San Marco, figlia che Albano ha avuto con la sua seconda compagna di vita, con la quale ha scelto di creare una famiglia senza però sposarsi. La coppia è molto affiatata, nonostante il pubblico italiano auspichi un ritorno di fiamma con Romina Power, sua ex moglie da poco rientrata in Italia, in forma e agguerrita più che mai. Ma il cantante conferma sempre di essere innamorato della show girl.

La pandemia di Covid-19, con tutte le sue restrizioni, ha unito ancor di più la famiglia che si è ritrovata a condividere insieme molti più momenti rispetto a quelli che venivano persi a causa degli impegni lavorativi. Nonostante questo, Albano Carrisi ha partecipato come giudice a The Voice Senior, trasmissione Rai condotta da Antonella Clerici. Insieme a lui, proprio la piccola Jasmine, che dal papà ha preso la passione per la musica e dalla mamma la voglia di sfondare. Così, per la ragazza questa è stata un’occasione d’oro, ancor più bella perché protetta per tutto il tempo dal genitore.

Non è la prima volta che Jasmine Carrisi tenta la carriera televisiva. Ha già partecipato a diversi film e inciso dei suoi dischi. Da Albano ha sicuramente preso la voglia di cantare, ma non la voce baritonale che lo ha reso tanto famoso. Per questo, in una recente intervista la ragazza ha affermato che non farebbe mai un duetto con suo padre, perché la coprirebbe. Un’ammissione che ha lasciato tutti stupiti per la sincerità con cui è stata detta. Nonostante questo, la giovane è contenta del suo percorso e di come si è comportata durante la sua partecipazione a The Voice Senior.

In un’intervista al settimanale Nuovo ha anche raccontato di quanto fosse contenta per aver reso orgoglioso Albano: “Mi ha detto che l’ho piacevolmente stupito con le mie scelte musicali e che tra noi c’è stato davvero un bello scambio”. Una coppia che è stata promossa da tutti e che ha intenerito i molteplici fans del cantante di Cellino San Marco. A disturbare un po’ la sua esperienza, invece, l’ansia di mamma Loredana, che non faceva mai mancare la sua telefonata: “All’inizio lei è stata uno stress: essendo del segno della Vergine vuole avere tutto sotto controllo” ha spiegato Jasmine Carrisi.

“Mi telefonava sempre per chiedermi se ero carica e se il trucco e i capelli erano a posto..” solite ansie di una mamma emozionata di vedere la figlia in prima serata sulla Rai. Ma le sue richieste avevano un effetto negativo su Jasmine, che si preoccupava ancor di più: “Lei lo faceva con affetto, ma a volte mi metteva ancora più pressione addosso..” solo dopo le prime puntate sembra che mamma e figlia abbiano trovato un punto d’incontro: “Alla fine si è rilassata e siamo riuscite a goderci insieme questa bellissima esperienza”. Chissà che non si ripeterà l’anno venturo.

Lasciate un commento sui nostri canali social Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Jasmine Carrisi Fuori da “The Voice” al veleno contro mamma Loredana: “Ha rovinato la mia carriera in tv. Ecco cosa ha fatto”” proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.