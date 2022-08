Jasmine Carrisi in lacrime in diretta: è tutta colpa di Albano. Cosa sta succedendo

Jasmine Carrisi si è lasciata andare durante un’intervista, rivelando teneri lati di sé. Come molti sapranno, la ragazza è figlia di Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi. La coppia è sempre stata al centro del gossip e dei pettegolezzi. Spesso si è scritto di una loro rottura, nonostante siano ancora uniti e molto affiatati. Lo specchio del loro amore sono sicuramente i loro figli, cresciuti con affetto e senso di unione. Il legame che unisce Jasmine ai suoi genitori è sempre stato molto forte ma soprattutto molto evidente anche agli occhi del pubblico e dei fans della coppia.

Jasmine Carrisi è ormai una donna ed è sempre più intenzionata ad entrare a far parte del mondo dello spettacolo. L’abbiamo già vista spesso in tv. È stata, infatti, anche ospite di Mara Venier per parlare di sé ma anche del rapporto con i suoi genitori. E proprio con Al Bano ha partecipato a The Voice come giudice, portando una ventata di freschezza nel suo team. Jasmine, inoltre, è ormai un’influencer e vanta di migliaia di followers su instagram. Spesso condivide momenti della sua giornata, comunica con coloro che la seguono con tanto affetto quotidianamente. Ultimamente, però, ha attirato l’attenzione su di sé per un’intervista molto toccante.

Jasmine Carrisi, insieme a suo padre, è stata ospite a La Vita in Diretta Estate e si è trovata a parlare di un progetto importante che riguarderà lei personalmente ma anche Al Bano. Pare che Jasmine voglia percorrere la stessa strada di suo padre ed entrare a far parte del panorama musicale italiano. Già ultimamente ha registrato un singolo insieme a suo padre e a Clementino intitolato “Nessuno”. Il brano è una hit estiva ed ha riscosso un grande successo. La stessa Jasmine ne aveva annunciato l’uscita sul suo instagram tramite un post. “Nessuno mai finally out”, ha scritto.

Durante l’intervista a La Vita in Diretta Estate, Jasmine Carrisi ha anche parlato dell’intenso rapporto che ha con il padre Al Bano. “Siamo confidenti, amici e molto uniti. Lui per me è la più grande ispirazione”, ha detto. Al Bano è stato subito pronto a rispondere con una dichiarazione d’affetto. “ Tu hai dimostrato di divertirti sempre e di fare sempre quello che ti piace, senza sentire il peso del marchio Carrisi”. A queste parole, Jasmine non ha potuto fare a meno di commuoversi in diretta. Insomma, il loro rapporto sembra essere davvero puro e caratterizzato da un legame indissolubile. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

Jasmine Carrisi in lacrime in diretta: è tutta colpa di Albano. Cosa sta succedendo scritto su Più Donna da Imma Bartolo.