Jasmine Carrisi la combina grossa, sui social rivela che proprio lui è gay. Albano furioso. Fan sotto choc

Jasmine Carrisi ha pubblicato una storia su Instagram che ha scatenato l’ilarità, ma anche l’incredulità, dei suoi follower. Per la prima volta la giovane figlia di Albano e Loredana Lecciso ha messo in piazza la sua vita sentimentale. Protagonista del video, infatti, è stato Pierangelo Greco, il suo amico truccatore e omosessuale. “lol love you” gli ha scritto la giovane cantante, per poi ammettere di avere avuto una relazione con lui nel 2015. Sono passati sette anni dalla loro storia d’amore, ma adesso i due sono molto amici e hanno deciso di rendere pubblica la loro storia.

Il video ha ricevuto moltissimi like e commenti, tra cui è comparso subito quello di sua madre, Loredana Lecciso, che le ha scritto ‘cuore di mamma’. Ma sono moltissime le reazioni che hanno avuto i suoi follower: ‘ahahahahahahahahahahahah fermate il gioco, mi è partita la ship’; ‘ahahahahahaha non sapevo nulla del vostro fidanzamento nel 2015 omg’; ‘In che senso stavate insieme? fermate il gioco’; ‘ma che è sta cafonata’; ‘cioè è diventato gay?’; ‘Si è scoperto gay. E vabbè capita’. Insomma, la scoperta che Jasmine Carrisi e il suo amico Pierangelo hanno avuto una relazione ha sorpreso proprio tutti.

Quindi è intervenuto lo stesso truccatore: ‘La mia unica ex fidanzata che amo’ ha affermato Pierangelo Greco, che ci siamo abituati a vedere insieme a Jasmine Carrisi. I due sono molto attivi sui social network, dove non mancano di dispensare anche consigli sul make-up. La figlia di Albano, infatti, non ha interrotto il suo rapporto con i follower dopo la partecipazione a The voice senior. Sicuramente, la sua presenza nella prima serata di Rai 1 le ha dato moltissima visibilità, e per questo la giovane deve ringraziare suo padre, sempre pronto ad entrare in gioco insieme alle sue ragazze.

Albano Carrisi è un uomo di spettacolo e ha sempre tirato in ballo anche la sua famiglia. Altro che discrezione, l’uomo si è ormai abituato a lavare i panni sporchi in pubblico, ed è ben consapevole di dover ringraziare anche la sua vita privata se è ancora così voluto dal pubblico italiano. Infatti, il cantante non rifiuta le interviste, ma al contrario, si lascia andare a dichiarazioni che spesso risuonano per intere settimane. Così, l’uomo ha accettato di essere giudice e coach della trasmissione Rai condotta da Antonella Clerici in coppia con sua figlia Jasmine Carrisi.

La più piccola figlia di Albano ha preso dal padre proprio la passione per il canto. La sua voce è molto lontana da quella di lui, al punto che la stessa giovane ha ammesso che non riuscirebbe a risaltare in un duetto. Nonostante questo, la sua passione continua e spesso vengono fuori nuovi singoli. Non solo, Jasmine Carrisi ha approfittato della sua presenza a The voice senior per farsi conoscere meglio dal pubblico italiano, e per mantenere i contatti e non perdere visibilità non c’è arma migliore che Instagram o Tik Tok. Sono queste le pagine utilizzate dai giovani che sognano di sfondare nel mondo dello spettacolo.

Così, Jasmine Carrisi, pur essendosi trasferita a Milano per frequentare l’università, continua a pubblicare storie e video attraendo spesso l’attenzione dei suoi follower. Abbiamo visto quanti commenti ha ricevuto il post che fa scoprire qualcosa in più del suo passato. Vederla amica del suo ex fidanzato, diventato omosessuale dopo la loro relazione, è un vero scoop che ha entusiasmato i suoi fan. Sembra che la giovane Carrisi abbia compreso come mantenere l’attenzione puntata su di se. Un altro insegnamento che avrà sicuramente preso dal suo famosissimo padre Albano.

