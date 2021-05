jasmine-carrisi,-ottimo-rapporto-con-romina-power-e-sta-anche-pensando-di-…

Jasmine Carrisi è la figlia di Albano e Loredana Lecciso. La giovane da pochi mesi ha fatto il suo esordio dapprima nel mondo della musica con il brano intitolato Ego e poi ha anche esordito in TV al fianco del padre. Per chi non lo sapesse, infatti Jasmine ha partecipato al programma The Voice Senior in qualità di giudice.

Jasmine Carrisi, la figlia di Albano e Loredana esordisce nel mondo dello spettacolo

La giovane quasi ventenne è anche particolarmente attiva sui social network, dove viene però spesso insultata e criticata. Nonostante, comunque sia molto giovane in questi anni ha saputo difendersi abbastanza bene dai duri attacchi arrivati dai cosiddetti haters. Ad ogni modo, in questi ultimi giorni la figlia di Albano Carrisi sembra aver rilasciato una intervista al Corriere della Sera parlando proprio della sua carriera da cantante, che è iniziata da pochi mesi. Nel corso dell’intervista ha anche parlato del fatto che il suo cognome non sia poi così tanto semplice da portare. Qualche accenno anche alla sua famiglia allargata e al rapporto che ha con i figli di Albano e Romina Power.

Jasmine e il suo speciale rapporto con Romina Power

Jasmine è la primogenita di Albano e Loredana Lecciso ed ha un fratello di nome Bido. Poi ci sono i figli che il padre Albano ha avuto dalla sua ex moglie Romina Power ovvero Yari, Cristel e Romina Junior. Nel corso dell’intervista la figlia di Loredana Lecciso ha dichiarato di avere un buon rapporto con i suoi fratelli maggiori e di parlare spesso anche con la stessa Romina Power. Del resto hanno trascorso la scorsa quarantena tutti insieme a Cellino San Marco. Romina Infatti ha trascorso diversi mesi di quarantena a Cellino nella dependance che si trova nella tenuta insieme al figlio Yari. È stato proprio riguardo questo fatto che Jasmine ha confidato di aver avuto modo di parlare tanto con Romina soprattutto di Los Angeles, città che l’ex moglie di Albano conosce molto bene e che Jasmine ama e dove vorrebbe trasferirsi.

“E’ pesante…”, le dure parole della piccola Carrisi alla madre Loredana

In realtà la figlia di Albano e Loredana avrebbe un sogno ovvero quello di trasferirti negli Stati Uniti e visitare la California. Insomma, sembra che Romina sia riuscita in qualche modo a catturare l’affetto della piccola Jasmine, a differenza della madre che non è mai riuscita a diventare amica dell’ex moglie del suo compagno. Infine nel corso dell’intervista sembra che Jasmine abbia parlato anche della madre Loredana definendola troppo apprensiva e anche pesante. Sembrerebbe che la Lecciso abbia in qualche modo negato qualcosa alla figlia in modo, tanto da scatenare questa reazione. «E’ una rompiscatole? Sì, è bella pesantuccia! Mi chiama più volte al giorno, in maniera un po’ esagerata, non accetta forse il fatto che io sia cresciuta: mi chiama “bimba” o “amore”, a volte è pesante». Queste le parole della Carrisi.