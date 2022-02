“Je me sens toute seule” : bouleversée par sa mort, la dernière compagne de Grichka Bogdanoff fond en larmes

Un terrible vide. Igor et Grichka Bogdanoff sont décédés il y a un mois mais le deuil est encore profond chez leurs proches. Ce mardi 1er février, Chaima, la dernière compagne de Grichka était invitée sur le plateau de Touche pas à mon poste pour se confier sur l’homme qui partageait sa vie, mais aussi faire part de sa tristesse depuis sa disparition.

Grichka et Chaima étaient en couple depuis trois ans. Une relation qui avait commencé sur les réseaux sociaux. “Nous étions amis sur Facebook. Après, il m’a proposé de faire un stage en France “, a indiqué la jeune Marocaine de 25 ans dans TPMP. Le début d’une belle histoire d’amour qui s’est malheureusement terminée tragiquement le 28 décembre 2021.

Chaima : “A chaque fois que je pense à lui, j’ai les larmes aux yeux”

Depuis la mort de Grichka, Chaima tente tant bien que mal de retrouver goût à la vie malgré la perte de son compagnon. “Je me sens toute seule, et à chaque fois que je pense à lui, que quelqu’un me parle de Grichka, j’ai toujours les larmes aux yeux parce qu’il a laissé un vide et personne ne peut le remplir”, a-t-elle confié, particulièrement émue, avant d’ajouter : “Il a fait beaucoup de choses pour moi. Il était toujours à côté de moi. Et c’est un sentiment horrible et tellement difficile de ne plus voir la personne que tu aimes“. Un moment très éprouvant pour la jeune femme, qui n’a pas pu retenir ses larmes. Quelques minutes apèrs, Chaima a souhaité rendre un dernier hommage à Grichka chantant le célèbre titre des Beatles, Yesterday.

La disparition de Grichka Bogdanoff a également été un très mauvais moment à vivre pour l’agent des deux frères, Damien Nougarede. “C’est une double perte parce que c’était mon client, mais c’était surtout mon meilleur ami. Et donc mon monde est un peu dépeuplé. Je n’ai personne qui vient à quatre heures du matin chez moi avec sa Smart parce que je ne vais pas bien. Je n’ai personne qui vient avec sa guitare sur le dos pour me chanter des chansons et me réciter des poèmes”, a-t-il raconté, indiquant que Grichka “était omniprésent et ça fait bizarre de ne pas voir son nom apparaitre sur le téléphone, de ne pas le voir et de ne pas le rejoindre en sortant.“

Chaima © C8

Damien Nougarede © C8

