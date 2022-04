“Je quitte mon costume d’animatrice” : Alessandra Sublet arrête la télé et se lance dans une nouvelle carrière !

Alessandra Sublet rend son tablier. À 45 ans, l’animatrice TV veut changer de métier, garder les caméras mais… pour se lancer dans la comédie à plein temps. Une nouvelle qu’elle a d’ores et déjà annoncé à TF1. Alessandra Sublet raconte son échange avec Ara Aprikian, directeur des programmes de TF1. L’animatrice de télévision a longuement mûri sa décision, comme elle l’a expliqué dans une interview accordée au journal Le Parisien, jeudi 7 avril 2022.

“Cette fois, c’est définitif”, a déclaré Alessandra Sublet. “Je quitte mon costume d’animatrice télé. À TF1, ça ne les a pas surpris tant que ça. En décembre, Ara Aprikian et moi avons eu une conversation. Je lui avais dit mon envie de tenter de nouvelles aventures. J’ai toujours eu son soutien et je suis attachée à cette chaîne. Quand je fais un choix, c’est qu’il est mûrement réfléchi. Aucun argument ne pouvait me faire changer d’avis.” Une nouvelle qui risque de décevoir ses fans qui la regardaient au quotidien. Toutefois, ils devraient prochainement la retrouver sur le petit écran dans des programmes de fictions.

Un nouveau défi qui “fait vibrer” Alessandra Sublet

Alessandra Sublet anime et apparaît dans plusieurs émissions : Mask Singer, le Grand Concours des animateurs, ou encore Stars à nu. Cet été, elle s’est essayée à la comédie en tenant le rôle d’une mère d’un enfant handicapé dans Handi Gang, de Stéphanie Pillonca, bientôt diffusé sur TF1. “Sur le tournage cet été, j’ai ressenti beaucoup de choses. Ce nouveau défi m’a fait vibrer. Ensuite, je me suis demandé si j’éprouvais encore autant de plaisir sur un plateau télé. À 45 ans, je ne peux pas continuer l’animation si mon coeur bat moins fort. Je préfère prendre un vrai risque pour tenter des projets différents.” Une chose est sûre : Alessandra Sublet n’a pas dit son dernier mot !

