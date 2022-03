“Je suis foutu” : Enrico Macias met les choses au point sur la suite de sa carrière

Il ne veut pas. Enrico Macias est un monument de la musique. Cela fait maintenant 60 ans qu’il monte sur scène et, après tant d’années, sa passion est toujours la même. Âgé de 83 ans, il affirme avoir toujours autant d’énergie et n’est pas prêt de s’arrêter. Invité de l’émission C à Vous le 1er mars dernier, le chanteur a fait des confidences sur sa carrière. “Je suis content d’être encore là, de me lever le matin, de dire que j’ai une émission de télé”, a-t-il d’abord expliqué en précisant : “S’il n’y a plus ça, je suis fini, je suis foutu”. Et concernant l’éventualité d’une retraite ? Si Anne-Elisabeth Lemoine assure ne pas croire à l’arrêt prochainement de sa carrière, le principal concerné affirme qu’il “n’espère pas en tous cas” avant d’ajouter : “C’est un grand privilège, une très grande chance d’être arrivé à mon âge, de refaire l’Olympia à mon âge… Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? C’est une grande chance, merci mon Dieu !”, a-t-il conclu, très heureux. Enrico Macias ne semble pas prêt à vouloir s’arrêter, pour le plus grand bonheur de ses fans mais aussi de l’artiste.

Il étiat mal. Tout semble aller pour le mieux pour le chanteur qui a rencontré quelques problèmes de santé il y a quelques mois. En effet, Enrico Macias avait contracté le Covid-19 et, par la suite, il avait été victime d’une lourde chute, ce qui a entraîné son hospitalisation en urgence. C’est dans les colonnes de Soir Mag en septembre 2020 que l’artiste avait fait des confidences sur cette période compliquée. “J’ai ensuite passé deux mois dans une chambre d’hôpital. Je dormais beaucoup, mais mal, car on me réveillait tôt le matin pour les soins”, s’était-il souvenu avant de préciser : “J’étais tellement épuisé que je n’arrivais même pas à regarder la télévision”. Un moment difficile pour Enrico Macias qui avait révélé avoir “connu des moments de forte déprime“. Au cours de cette même interview, il avait toutefois relativisé, affirmant qu’il y avait eu bien pire. “Il y a eu la guerre d’Algérie, l’insurrection, les attentats du FLN. J’ai dû dire adieu à ma terre natale au moment de l’indépendance, sans savoir ce que j’allais devenir”, avait-il expliqué avant d’ajouter : “Au milieu de toutes ces épreuves, j’ai toujours chanté l’espoir et, dans ma vie, je ne l’ai jamais perdu !“.

Enrico Macias : quel coup de gueule a-t-il récemment passé ?

Dans sa vie, Enrico Macias a vécu beaucoup d’épreuves compliquées. Ainsi, lorsque Anne-Elisabeth Lemoine a évoqué la guerre en Ukraine, le chanteur n’a pas hésité à passer un coup de gueule. “Quand on voit des bombes qui tombent sur les têtes des gens, des enfants qui meurent pour rien à cause des adultes qui se disputent. On se demande pourquoi en 2022 on voit des scènes quand-même incroyables. On croyait que c’était fini”, a-t-il déploré. Par la suite, il a évoqué sa propre expérience. “La musique a toujours été une thérapie pour moi. Pendant la guerre d’Algérie, on perdait des êtres chers et on ne savait pas si on allait pouvoir rentrer à la maison à cause de la violence dans les rues”, a-t-il conclu.

