“Je viens de perdre 13 kilos en 4 mois” : Fabienne Thibeault évoque sans filtre ses problèmes de poids

Principalement connue pour son rôle dans l’opéra-rock Starmania, la chanteuse québécoise Fabienne Thibeault fêtera son 70ème anniversaire le 17 juin 2022. Originaire de Montréal, la musicienne a rencontré le succès en France dans les années 80. Fabienne Thibeault s’est également illustrée à la radio et à la télévision, étant donné qu’elle a régulièrement participé à l’émission culte Les Grosses Têtes dans les années 90. En parallèle de sa carrière de chanteuse, elle a aussi participé activement à la promotion du terroir français. Un investissement qui lui a permis d’être décorée, en obtenant le titre d’Officier du Mérite agricole en 2006, avant de recevoir la Légion d’Honneur 4 ans plus tard.

Au cours de sa vie, Fabienne Thibeault a mené un long combat contre le surpoids. La chanteuse s’est confiée à ce sujet dans les colonnes du magazine Ici Paris. “J’ai longtemps été en surpoids. J’ai pesé 95 kilos. Je viens de perdre 13 kilos en 4 mois, en supprimant le sucre, le pain, les pizzas et les plats cuisinés. Et j’ai la chance d’avoir un mari qui ne cuisine que du frais“, a-t-elle révélé. “Enfant, on me disait : ‘Oh toi la grosse !’. Mais j’étais la première de ma classe et j’avais une forte personnalité. Je ne me suis pas sentie rejetée, j’ai réussi ma vie beaucoup mieux que d’autres femmes magnifiques”, a également ajouté Fabienne Thibeault, qui assure que son surpoids n’a jamais été un frein dans sa vie, ni sa carrière.

Fabienne Thibeault : “Mon but est de me maintenir autour de 80 kilos”

“Je vais bientôt avoir 70 ans. Là, j’avais envie de me trouver mieux, de marcher mieux, de vivre mieux. Mon but est de me maintenir autour de 80 kilos. Il faut repérer son poids de forme“, a finalement conclu la chanteuse québécoise. Pour mémoire, cette dernière a présenté sa collection de vêtement inclusive Pictur’elle mardi 5 avril 2022, en collaboration avec le créateur Edmond Boublil, spécialiste du “plus size“, et l’artiste peintre Yves Decaudan. Côté vie privée, Fabienne Thibeault partage la vie de Christian, un ancien régisseur de La Compagnie Créole, depuis maintenant 11 ans.

