Jean Lassalle : combien va-t-il verser aux candidats ruinés ?

“On a souvent besoin d’un plus petit que soi”. Généreux donateur ou troll ultime ? Alors que plusieurs candidats à l’élection présidentielle sont en difficulté financière, Jean Lassalle a volé à leurs secours. Car parmi les douze personnalités qui étaient en course pour l’Elysée, seuls quatre ont obtenu les 5% de votes synonymes de remboursement de leurs frais de campagne. C’est notamment le cas de Valérie Pécresse, Yannick Jadot ou encore Anne Hidalgo. “Devant les difficultés financières du PS, LR et EELV, Résistons France a décidé de faire un don équivalent à chacun d’eux afin de respecter le principe d’égalité qui m’est si cher et qui a prévalu tout au long de cette campagne”, a annoncé Jean Lassalle, qui n’a pas non plus atteint les 5%, en légende d’une photo de lui en train de signer trois chèques. Auprès du Journal du dimanche, il a expliqué ce qui l’avait poussé à ce geste surprenant.

“J’étais avec mon équipe de campagne et on me rapporte les appels aux dons de Valérie Pécresse et de Yannick Jadot. Quelqu’un lance alors : ‘Eh bien nous devrions participer”‘ J’ai trouvé que c’était une très bonne idée, s’est souvenu Jean Lassalle.. Comme le trésorier de campagne était avec nous, nous avons décidé de le faire en se disant qu’on a toujours besoin d’un plus petit que soi.” En revanche, le candidat de Résistons n’a pas voulu lever le voile sur la somme qu’il a envoyée aux trois partis, précisant tout de même qu’elle était plus “symbolique” qu’autre chose. “Quand vous entendez quelqu’un qui vous crie : ‘au secours, je me noie’, vous ne faites pas rien. Je suis en fin de campagne moi aussi, je n’ai pas de canot de sauvetage ultra-moderne, plutôt des bouées, a continué Jean Lassalle, roi de la métaphore. (…) Le trésorier a donné son accord.”

Valérie Pécresse s’est endettée de 5 millions d’euros

“Il fallait faire un geste, mais en restant raisonnable. Le geste vaut autant que le montant qu’on lui alloue, a simplement ajouté Jean Lassalle. Je ne veux pas estimer cette petite bouée de sauvetage, je suis comme le Petit Prince, elliptique…” Au lendemain de sa claque électorale, Valérie Pécresse a révélé s’être personnellement endettée à hauteur de cinq millions d’euros pour financer sa campagne. “La situation financière de ma campagne est désormais critique, affirmait-elle. Nous n’avons pas atteint les 5% (…) Je lance ce matin un appel national aux dons. J’ai besoin de votre aide d’urgence d’ici le 15 mai.” Comme elle, Yannick Jadot a aussi demandé l’aide de ses militants pour rembourser deux millions d’euros. “L’écologie a besoin, dès ce soir, de votre soutien financier pour poursuivre ses indispensables combats, a-t-il déclaré. Je vous invite à vous rendre sur le site ‘Soutenir les écologistes’ pour faire un don.”

