Case storiche di pietra in stile italiano o spagnolo degli anni Venti accanto a palazzi più recenti che rivelano il rapido afflusso abitativo che ha caratterizzato il raffinato quartiere di Highland Park a Dallas. Le sue ampie strade alberate sono l’incarnazione stessa del fascino del Sud degli Stati Uniti e il rispetto per il paesaggio è una delle caratteristiche degli abitanti di questa zona. Ristrutturare una casa ad Highland Park significa tenere in giusta considerazione tutto questo: le sue vie luminose e silenziose non amano gli eccessi e apprezzano la discrezione. I proprietari di questa abitazione di 750 mq, con 2 zone soggiorno, 4 camere da letto, 6 bagni, 1 biblioteca e 1 sala da pranzo, avevano bene in mente cosa ottenere dalla loro nuova residenza ma non intendevano stravolgerne lo spirito. Così si sono rivolti a Jean Liu Design di Dallas. «I precedenti proprietari avevano scelto uno stile decorativo molto europeo, francese», spiega Jean Liu, principal dello studio. «Quasi tutte le stanze avevano un intonaco color pesca, armadi verdi e arazzi del XVIII secolo appesi alle pareti. Era molto formale, volendo anche graziosa, ma non rifletteva lo stile e la personalità dei nuovi proprietari».

Jean Liu Design, Dallas

Dal punto di vista strutturale gli interventi necessari sono stati minimi, è stata rimossa solo una parete per allargare un corridoio principale. Il primo obiettivo era rendere gli ambienti leggeri e luminosi, con nuovi sfondi riposanti in grado di accogliere la vasta collezione d’arte contemporanea dei nuovi occupanti. Queste opere di artisti, in prevalenza emergenti, contrastavano felicemente con i dettagli architettonici e lo stile eclettico degli arredi, in particolare pezzi di antiquariato francese e Biedermeier accostati a classici del design di metà Novecento. «Spesso le persone pensano di creare uno spazio completamente in sintonia con l’arte che collezionano», aggiunge Liu, «ma, in realtà, è vero il contrario: sono il contrasto e la tensione a rendere gli interni interessanti e personali». Un esempio di questo modo di operare si ritrova nei due salotti della casa, con opere d’arte e arredi raffinati disposti con cura per creare un insieme armonioso. Per evitare che lo schema decorativo ricalcasse l’anonimato di un insipido buon gusto, Liu ha scelto dei monocromi e rivestito il soffitto con una carta da parati in bianco e nero. Una mossa ardita che ha ravvivato splendidamente gli spazi. Anche la biblioteca rivela un intervento incisivo e audace. Gli scaffali, in nero lucido, avvolgono e trasformano i volumi in opere d’arte simili a gioielli. Un soffitto nero a specchio e invitanti sedute a forma di vasca aggiungono un protettivo effetto “cocooning”. Impossibile, poi, non citare il recente Moonlight Garden: tutte le piante in fiore sono bianche e sfumano in uno scenografico sfondo argentato. «In questo progetto era necessario che il cliente avesse totale fiducia» conclude Liu, «doveva essere sicuro che ciò che amava avrebbe trovato spazio nella casa senza compromessi di cattivo gusto, al di là delle dimensioni delle stanza e dello stile preesistente della casa». I risultati sembrano dare ragione a Jean Liu Design.