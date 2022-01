Jean-Paul Belmondo : cinq mois après sa mort, son petit-fils va devenir papa pour la première fois

Une magnifique nouvelle ! À travers une série de clichés en noir et blanc, Alessandro Belmondo et Méliné Ristiguian ont annoncé attendre leur premier enfant. “Après plusieurs mois à garder le secret tant bien que mal, nous sommes heureux de vous annoncer une grande nouvelle… La famille Belmondo-Ristiguian va s’agrandir pour le plus grand bonheur de tout le monde !“, ont-ils dévoilé sur Instagram. Une annonce qui a touché les internautes qui ont été nombreux à réagir : “La descendance Belmondo est assurée alors. Encore félicitations à toute la famille !” ; “Félicitations et la bénédiction d’un garçon pour transmettre le nom” ; mais aussi : “Félicitations !! Un être cher s’en va et autre petit être arrive comme c’est souvent le cas dans les familles !!” Heureuse de devenir grand-mère, Luana Belmondo a dévoilé : “Comment vous le dire autrement… divento Nonna. Je suis aux anges, encore un beau cadeau de la vie. Merci mes enfants Alessandro Belmondo et Méliné Ristiguian. La famille s’agrandit.“

Bientôt grand-père, Paul Belmondo a écrit avec tendresse : “Et bien me voilà bientôt grand père ! Merci Méliné et Alexandre de nous offrir ce beau cadeau, je vous aime.” Quelques mois avant la naissance de son petit garçon, c’est dans les colonnes de Gala qu’Alessandro Belmondo a révélé : “Mon grand-père est né le 9 avril et mon père, le 23 : notre fils est prévu entre les deux. Je trouve que c’est un très joli signe.” Hélas, le frère de Victor et Giacomo n’a pas pu annoncer la nouvelle à son grand-père, Jean-Paul Belmondo. “Par précaution, nous respections la fameuse règle des trois mois. Mon grand-père était déjà en trop mauvaise santé pour que je puisse lui en parler de vive voix. Après sa disparition, je suis allé me recueillir sur son lit de mort et c’est là que je lui ai appris qu’il allait être arrière-grand-père. Je sais qu’il est très fier de nous“, a-t-il glissé.

Comment le couple s’est-il rencontré ?

En juillet 2018, c’est à l’occasion d’un reportage sur la famille Belmondo que Méliné Ristiguian, alors journaliste pour Paris Match, rencontrait celui qui deviendrait le père de son enfant. Pour Gala, la jolie blonde, s’est rappelée : “Lorsque j’ai vu son air renfrogné et peu coopératif, je me suis dit que l’interview allait être pénible alors j’ai décidé de commencer par lui pour vite m’en débarrasser“, avant d’ajouter : “Alessandro s’est avéré être beaucoup plus sympathique que prévu et comme nous adorons tous les deux cuisiner, nous avons finalement passé un bon bout de temps à parler.“

Alessandro Belmondo et Méliné Ristiguian © Instagram

Alessandro et Jean-Paul Belmondo © Instagram

Paul, Jean-Paul et Alessandro Belmondo © DOMINIQUE JACOVIDES