jean-paul-prates-renuncia-como-senador-pelo-rn-e-suplente-pode-assumir-mandato-de-5-dias

Suplente é Theodorico Netto, que, caso assuma, fica no cargo até 31 de janeiro, quando se encerra o mandato. Conselho da Petrobras aprovou nome de Prates para presidência interina da estatal. Jean Paul Prates, do PT, foi indicado pelo governo Lula para presidir a Petrobras

Adriano Machado/Reuters

Nome aprovado no Conselho da Petrobras para assumir a presidência interina da estatal, Jean Paul Prates (PT) renunciou ao cargo de senador federal pelo Rio Grande do Norte.

A carta de renúncia foi assinada por ele na quarta-feira (25) e publicada na edição desta quinta (26) do Diário Oficial do Senado.

“Ao passo que o cumprimento, sirvo deste expediente para comunicar-lhe, nos termos do art. 29 do Regimento Interno do Senado Federal, a minha renúncia ao mandato de Senador da República pelo Rio Grande do Norte na 55ª e 56ª legislatura”, escreveu o ex-senador em carta enviada ao secretário-geral da Mesa do Senado, Gustavo Saboia Vieira.

A renúncia acontece a cinco dias do fim do mandato legislativo do ex-senador, que se encerraria no dia 31 de janeiro.

O suplente dele é Theodorico Netto, de 61 anos, que é potiguar natural de Santa Cruz (RN). Caso ele tome posse, ficará no cargo neste período. O g1 tentou contato com ele, mas não teve sucesso até a atualização mais recente desta reportagem.

No dia 1º de fevereiro, os novos senadores eleitos tomam posse. No Rio Grande do Norte, Rogério Marinho (PL) assume a cadeira.

Os outros dois representantes do estado são Styvenson Valentim (Podemos) e Zenaide Maia (PSD). Eleitos em 2018, o mandato dos parlamentares começou em 2019 e vai até 2027.

Histórico da vaga

Theodorico é o segundo suplente que pode assumir a vaga, dessa vez deixada por Jean Paul Prates – o suplente ainda não teve a posse confirmada pelo Senado.

A primeira mudança aconteceu em 2019. Eleita em 2014 como senadora, Fátima Bezerra renunciou ao cargo em 2018 para disputar a eleição ao governo do Rio Grande do Norte, sendo eleita naquela oportunidade – e reeleita em 2022.

O primeiro suplente, Jean Paul Prates, então, assumiu o cargo naquela altura. Em 2020, ele chegou a sair candidato a prefeito de Natal, mas acabou derrotado.

A renúncia ao Senado Federal é necessária para que Jean Paul Prates assuma a presidência da Petrobras. O Conselho de Administração da estatal aprovou, por unanimidade, nesta quinta o nome dele para a presidência interina. Jean ainda precisa ser aprovado por uma Assembleia de Acionistas, o que deve acontecer perto de abril.

