jean-rochefort-:-sa-fille-cadette-se-confie-sur-ses-relations-sporadiques-avec-les-autres-enfants-de-l’acteur

C’était il y a bientôt cinq ans… Le 9 octobre 2017, Jean Rochefort est mort après s’être battu contre le cancer, à l’âge de 87 ans. Marié à trois reprises, le célèbre acteur était le père de cinq enfants : Marie (60 ans) et Julien (57 ans), nés de son mariage avec Alexandra Mosava, Pierre (39 ans), né de son union avec Nicole Garcia, et enfin Louise (32 ans) et Clémence (30 ans), nées de sa relation avec Françoise Vidal. Évoquant la disparition de son père, c’est dans les colonnes de Gala que la cadette de l’acteur a confié : “Depuis son départ, je me suis encore plus rapprochée de ma mère. On était déjà très proches, mais la disparition de mon père nous a rapprochées davantage. À chaque anniversaire, c’est toujours un peu bizarre, ça remet un coup, parce qu’on avait l’habitude de le fêter tous les deux…“

Si Clémence Rochefort est proche de sa soeur, Louise, elle a peu de relations avec les autres enfants de son père. “Il y a eu un tel décalage qu’on n’a pas été élevé ensemble. Comme on n’a pas vraiment eu de relations dès le début, il n’y a pas eu de changement. Et puis, ils ont tous fait leur vie. Mon père détestait les réunions de famille donc il ne nous a jamais réunis… Comme il savait que son temps était imparti, il adorait voir ses enfants en tête-à-tête“, a-t-elle confié. Heureuse de l’enfance que lui avait offert son père, la jeune femme a glissé : “Comme il m’a eue tard, j’ai le souvenir d’un père très à l’écoute. Il ne voulait pas trop m’embêter, mais surtout profiter du moment présent. Quand j’avais 16-17 ans, on avait plus une relation comme on peut l’avoir avec un ami ou un grand-père. Il était tout à la fois. C’est son âge qui m’a donné cette relation avec lui.“

Les confidences de Jean Rochefort sur sa paternité

En 2015, l’acteur avait évoqué son lien avec ses parents dans les colonnes de Paris Match. En toute transparence, il avait ainsi confié : “J’ai cinq enfants en tout, deux garçons et trois filles. (…) Mais, comme père, je trouve que j’ai été très mauvais.” Constamment en tournage, Jean Rochefort a regretté de ne pas avoir passé plus de temps avec ses enfants. “Quand je m’en occupais, je m’en occupais mal (…) Je regrette de n’avoir pas été un bon père (…) J’ai été tellement occupé à nourrir tout ce monde-là, que je n’ai pas su, pas pu prendre le temps qu’il fallait“, avait-il déclaré.

