Jeff Panacloc censuré sur les plateaux télé ? Les lourdes révélations du célèbre ventriloque

C’est ce que l’on appelle une interview sans langue de bois. Ce samedi 2 avril, Jeff Panacloc a été invité sur le plateau de la radio RTL pour l’émission On refait la télé. Pour l’occasion, le célèbre ventriloque, muni de sa marionnette Jean-Marc, a tenu à parler de la censure à la télévision dont il est parfois victime. C’est ainsi que le présentateur de RTL, Eric Dussart, a commencé le sujet : “Les émissions de télé ont de plus en plus peur de ce que vous allez sortir avec Jean-Marc sur votre plateau. Il y a une forme de paranoïa. Est-ce que vous ressentez cette frilosité à la télévision ?”.

La réponse de Jeff Panacloc ne s’est pas faite attendre. “Quand je suis sur les plateaux, je ne la ressens pas du tout. Parfois, sur des émissions en direct, il y a des petites discussions avant. On vient me briefer en loge en me disant ‘fais gaffe à ça’ ou ‘il y a des animateurs qui n’aiment pas qu’on parle de tel sujet’. Aujourd’hui, je le respecte, je me suis plié à tout cela. De toute manière, sinon, on ne nous invite plus. Donc on est obligé de jouer le jeu pour faire de la promo“.

Blagues coupées au montage des émissions, consignes avant les enregistrements. Difficile pour Jeff Panacloc et Jean-Marc de rester libres à la télé. @OnRefaitLaTele sur @RTLFrance pic.twitter.com/GWuue2DLcs — Eric Dussart (@E_Dussart) April 2, 2022

Jeff Panacloc : “J’aime bien aller chez Cyril Hanouna car on a carte blanche”

Une fois lancé sur le sujet, le ventriloque français a continué : “Il est impossible de faire des saillies à la télé aujourd’hui. De toute façon, même si c’était le cas, on serait coupé au montage. J’aime bien aller chez Cyril Hanouna car on a carte blanche. C’est un peu comme Patrick Sébastien : dès que je montais sur scène il me disait de dire ce que je voulais car de toute manière, c’est lui qui aurait les emmerdes. Comme ce que faisait Michel Drucker à l’époque avec Laurent Gerra. Je trouve que c’est très important de se sentir protégé lorsqu’on essaye de faire de l’humour”.

De fil en aiguille, il en est venu à parler de la censure, chose pas si rare que cela : “Quand je vois que mes vannes sont coupées au montage, ça me fait chier deux minutes. Mais bon, tant pis. On ne m’appelle jamais pour me prévenir de ça. Souvent, on est assez fiers d’avoir sorti une bonne vanne pendant une émission mais parfois j’apprends que la vanne n’est pas passée. Ça fait partie des règles du jeu”.

Jeff Panacloc © Rubens Hazon

Jeff Panacloc © Rubens Hazon

Jeff Panacloc © Rubens Hazon

Jeff Panacloc © Rubens Hazon

Jeff Panacloc © Rubens Hazon

Jeff Panacloc © Rubens Hazon

Jeff Panacloc © Rubens Hazon

Jeff Panacloc © Rubens Hazon

Jeff Panacloc © Rubens Hazon

Jeff Panacloc © Rubens Hazon

Jeff Panacloc © Rubens Hazon

Jeff Panacloc © Rubens Hazon