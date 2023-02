“Jeni mjaftueshëm të fortë …”, Horoskopi i ditës së enjte, 23 shkurt 2023

Dashi:

Këtë ditë mesjave do të ndiheni shumë të fortë dhe ai zhgënjim i vjetër i dashurisë nuk ju shqetëson më. Më në fund ndiheni mjaftueshëm të fortë për të përballuar një histori të re dashurie. Hëna është në shenjën tuaj, kjo ju bën më me iniciativë se zakonisht në punë.

Demi:

Do të jetë një ditë rikuperimi, pritet të ndiheni shumë më mirë se në dy ditët e fundit dhe ata që kanë përfunduar së fundmi një histori do të mund të kthehen në lojë. Në punë, po mbani sytë katër, mos vallë po vjen një gjë e re që do t’ju ndryshojë jetën?

Binjakët:

Ndiheni plot energji, por kujdes nga debatet e mundshme me të lindurit në shenjat e Demit dhe Luanit. Një ofertë interesante pune mund të vijë nga një person që e vlerësoni shumë.

Gaforrja:

Mundohuni të mos bëni shumë polemika këtë të enjte 23, sepse yjet nuk do ju ndihmojnë. Keni shumë stres, përpiquni të mos e zbrazni mbi personin që dashuroni, sepse mund ta ndërlikojë shumë marrëdhënien tuaj.

Luani:

Hëna ju rikthen paksa pasionin që kishit humbur ditët e fundit. Çiftet do përjetojnë një moment pajtimi, ndërsa ata që po kërkojnë dashurinë mund të përjetojnë disa takime pozitive. Në punë nuk jeni shumë të kënaqur, por diçka mund të ndryshojë.

Virgjëresha:

Kjo e enjte 23 do të jetë një ditë mjaft e qetë, ajo që ju këshilloj është që të qëndroni larg diskutimeve të kota. Një takim mund ta kthejë jetën tuaj përmbys, ndërkohë, qëndroni të fokusuar në projektet tuaja.

Peshorja:

Mundohuni të shmangni diskutimet dhe grindjet për këtë të enjte. Afërdita dhe Hëna janë kundër njëra-tjetrës, e papritura është afër. Ju ndjeni një lodhje të madhe që po reflekton edhe në punën tuaj.

Akrepi:

Ka ende një tension të lindur në ditët e fundit që nuk mund ta lini pas. Një marrëveshje e mirë mund të lidhet në punë. Mundohuni të jeni më optimistë në shumëçka.

Shigjetari:

Në përgjithësi do të përjetoni ndjesi pozitive dhe do mund të harroni tensionet e fundit. Në punë mund të filloni një projekt të ri dhe idetë tuaja do të vlerësohen.

Bricjapi:

Do të jetë një ditë paksa e çuditshme, duhet t’i kushtoni vëmendje fjalëve që përdorni. Mund t’ju duhet të përballeni me situata të vështira që nuk mund t’i shtyni përgjithmonë. Në punë ndiheni ca si shumë nervozë.

Ujori:

Për ju Ujorët, kjo e enjte duket se do të jetë një ditë pozitive me Hënën në krah. Megjithatë, mundohuni të jeni pak më fleksibël dhe të mirëkuptueshëm. Keni një vullnet të fortë që do të vlerësohet në punë. Por gjatë orëve të ardhshme, do të jeni objektiv i lehtë për kritika nga të tjerët për një gabim të kohëve të fundit. Mundohuni të jeni të durueshëm, shmangni përplasjet.

Peshqit:

Yjet sinjalizojnë se në aspektin profesional do të vijë një propozim interesant, përpiquni të besoni më shumë tek vetja dhe tek idetë tuaja të mira. Nga ana tjetër, duhet të kapërceni krizën tuaj emocionale dhe sa kohë nuk ndodh kjo, nuk do të jeni në gjendje t’i bëni gjërat të shkojnë siç duhet, edhe në punë.

