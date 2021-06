jennifer-aniston-svela-finalmente-quali-sono-i-rapporti-con-brad-pitt

Amicizia o ritorno di fiamma? Ormai da anni si parla del rapporto tra Brad Pitt e Jennifer Aniston, che da tempo sono ufficialmente single dopo i rispettivi divorzi da Angelina Jolie e Justin Theroux. A chiarire qual è l’attuale legame tra i due, sposati dal 2000 al 2005 (lui la lasciò per Angelina), è stata proprio la Aniston in un’intervista rilasciata il 23 giugno nel programma The Howard Stern Show.

Jennifer Aniston e Brad Pitt sono amici

L’attrice è stata ospite con le amiche Lisa Kudrow e Courteney Cox, le co-protagoniste di Friends con cui recentemente c’è stata una reunion dedicata alla serie. Immancabile la domanda su Pitt, che a settembre 2020 la Aniston ha incontrato “virtualmente”: entrambi, con altri colleghi, sono stati protagonisti di una lettura live della sceneggiatura del film Fuori di testa. “È stato assolutamente divertente“, ha spiegato Jennifer, svelando una volta per tutte il suo attuale rapporto con l’ex: “Brad e io siamo amici, abbiamo un legame di amicizia“. Insomma, i rancori per il tradimento subito sono ormai un ricordo lontano, ma al contempo non si parla di un possibile riavvicinamento sentimentale.

Ci parliamo, e non c’è niente di strano, tranne per tutti quelli che hanno visto il live e probabilmente volevano o presumevano che ci fosse qualcosa di strano. Ci siamo divertiti, ed è stato per una grande causa, CORE [l’organizzazione no profit di assistenza alla comunità di Sean Penn].

Jennifer Aniston è single

Al momento l’attrice è libera. Alla domanda se si sposerà di nuovo, la 52enne non è così convinta, come ha spiegato a People: “Oh Dio, non lo so. Non è nei miei programmi. Sono interessato a trovare un partner fantastico e vivere una vita piacevole e divertirci insieme. Questo è tutto ciò che dovremmo sperare. Non deve essere qualcosa scolpito sulla pietra nei documenti legali“. Non è interessata a utilizzare app per incontri:

Assolutamente no. Mi limiterò a seguire le normali modalità di appuntamento. Voglio che qualcuno mi chieda di uscire, è il modo che preferisco.

Le recenti reunion di Jennifer Aniston e Brad Pitt

La reunion in video dei “Bennifer”, non se ne abbiano a male se li chiamiamo ancora così, è stata la conferma che tra i due hanno superato definitivamente i trascorsi burrascosi risalenti a ormai oltre 15 anni fa, quando Pitt conobbe la Jolie sul set di Mr e Mrs Smith e decretò la fine di una delle coppie più amate di Hollywood, per iniziare una relazione ancora più chiacchierata. Brad e Jennifer si erano peraltro già rivisti pubblicamente ai Sag Awards 2020, con un incontro con baci e abbracci che aveva fatto il giro del mondo. La Aniston ha definitivamente perdonato l’ex marito e non a caso, alla reunion di Friends, ha raccontato come il suo momento preferito della serie sia proprio quello in cui ha recitato con Pitt. A questo punto, rivederli di nuovo in coppia è così impossibile?