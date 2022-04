Jennifer Grey méconnaissable : qu’est devenue la star de Dirty Dancing ?

C’est la star de “Dirty Dancing“. Depuis la story du film en 1987, Jennifer Grey ne s’est pas défaite de l’image de son personnage, “Bébé”. Aux côtés de Patrick Swayze, elle a participé à rendre le long-métrage culte jusqu’à inspirer deuxième volet sorti en 2004. Mais outre cette production, l’actrice a tourné devant la caméra de plusieurs réalisateurs. Un an après “Dirty Dancing”, on l’a par exemple vue dans “Gandahar” de René Laloux. De 1989 à 2012, Jennifer Grey a ensuite enchaîné les tournages pour le grand écran avant de se diriger vers les séries télévisées. En 2010, elle a notamment fait une apparition dans “Dr House” et plus récemment, en 2019, dans “Grey’s Anatomy”.

Jennifer Grey se livre dans ses mémoires

Discrète depuis, Jennifer Grey s’est lancée dans un nouveau challenge : celui de l’écriture. En effet, l’actrice a mis a profité son temps pour écrire ses mémoires. En mai 2022, sort ainsi “Out of the Corner” (Editions Ballantine). Dans ce dernier, Jennifer Grey revient sur son enfance, sa carrière, ses amours mais aussi sur ses opérations de chirurgie esthétique. D’ailleurs, à cause de ses rhinoplasties, la star s’est vue refuser de nombreux rôles. Au départ, c’est sa maman qui lui en a parlé. “Elle m’a dit : ‘Tu sais quoi ? C’est compliqué de te trouver des rôles. Rends-leur la tâche plus facile’ (…) Quand j’étais enfant, j’étais complètement contre la rhinoplastie. Mes parents l’ont fait, mais c’était les années 50”, a-t-elle confié au magazine People. Devenue invisible aux yeux des productions, Jennifer Grey a du se battre pour faire sa place. Une histoire intime qu’elle livre au monde.

