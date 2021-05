jennifer-lopez-di-nuovo-con-ben-affleck,-la-reazione-dell’ex-fidanzato-alex-rodriguez

Se qualcuno si sta chiedendo quanto è vera l’indiscrezione del ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, la risposta al quesito arriva nientemeno che dalle parole di Alex Rodriguez. L’ex giocatore del baseball statunitense secondo una fonte “è scioccato”. Fino all’ultimo l’ex compagno della poliedrica artista statunitense sperava in un ritorno sui suoi passi di J.Lo. La cantante ha rimuginato sul suo passato. È vero, ma è tornata al 2004, quando stava pensando al matrimonio con il Rafe McCawleyl di Pearl Harbor.

Alex Rodriguez scioccato e triste

È stato ampiamente riportato dai quotidiani di tutto il mondo che J.Lo e Affleck si sono goduti una vacanza di una settimana nel Montana dopo aver assistito al concerto Vax Live insieme a Los Angeles. Una fonte ha riferito al giornale statunitense E!News che Alex Rodriguez sarebbe rimasto “scioccato e rattristato dalla notizia“. L’ex star del baseball pensava che prima o poi lui e la Lopez sarebbero stati “in grado di far funzionare nuovamente la relazione e riconnettersi“.

La separazione di Alex Rodriguez e Jennifer Lopez

Alex, 45 anni e Jennifer, 51 anni, a metà aprile scorso hanno rilasciato una nota congiunta a Today.com:

Ci siamo resi conto di essere diventati come migliori amici e non vediamo l’ora di restare tali. Continueremo a lavorare insieme e a sostenerci a vicenda nelle nostre attività e progetti condivisi. Auguriamo il meglio l’uno all’altra e ai figli l’uno dell’altra. Per rispetto nei loro confronti.

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez avevano iniziato la loro frequentazione nel febbraio del 2017 e fino a poche settimane fa la relazione sembrava procedere bene, al punto che per molti i due si sarebbero dovuti sposare non appena la situazione pandemica l’avesse reso possibile.

Alex Rodriguez vorrebbe tornare con Jennifer Lopez

In molti vicini al campione hanno riferito che Alex Rodriguez è intenzionato a riconquistare la donna (almeno fino a pochi giorni fa). L’ex campione avrebbe perfino deciso di tornare in forma, dicendo addio alla pancetta che si portava dietro dall’anno scorso. In un post la scorsa settimana ha scritto: “C’è qualcun altro determinato a raggiungere i propri obiettivi di fitness quest’anno? Io ci sono riuscito“. Il post, di per sé privo di significato, ha portato alcuni a ritenerlo un messaggio in codice per la ex. L’ultimo solo ieri, in occasione della Festa della mamma: il campione dedicando un post alla madre ha indirettamente fatto gli auguri a J.Lo, che aveva trascorso la festività con i due figli avuti con l’ex marito l’attore e cantante Marc Anthony. Nell’augurare gli auguri alla madre, Rodriguez ha aggiunto: “Auguri a tutte le mamme là fuori, spero che trascorriate la splendida giornata che meritate“.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, il ritorno di fiamma

Jennifer Lopez fresca di separazione dall’ex campione di baseball Alex Rodriguez la scorsa settimana ha trascorso un weekend d’amore con l’ex Ben Affleck (48 anni). L’ultimo appuntamento romantico sarebbe stata infatti una gita fuori porta in occasione della festa della mamma. La coppia avrebbe trascorso qualche giorno in uno lussuoso resort tra le montagne del Montana. Già a fine aprile Ben Affleck era stato avvistato mentre lasciava la casa di Jennifer Lopez a Los Angeles. “Un Suv Escalade bianco, di proprietà di Jennifer Lopez, è andato più volte a prendere Ben Affleck vicino casa sua per portarlo alla villa della cantante e, poi, riportarlo indietro“, ha riferito una fonte a Page Six. Per People pare proprio che Affleck e Lopez: “Hanno in programma di uscire di nuovo“. Solo qualche anno fa Affleck riteneva il periodo vissuto in coppia con J.Lo come: “Il peggiore della mia vita”.