Jennifer Lopez dopo la separazione con Alex Rodriguez: “Essere una mamma è la mia gioia più grande”

Jennifer Lopez ha trascorso la Festa della mamma con i suoi due gemelli Max e Emme. Per la poliedrica artista statunitense: “Essere una mamma è la mia gioia più grande“. Meno di un mese fa l’annuncio con una nota condivisa in merito alla rottura con l’ex giocatore di baseball Alex Rodriguez. Ieri la Lopez su Instagram ha condiviso con i suoi oltre 153 milioni di follower delle tenere foto in cui si è mostrata nuovamente felice in compagnia dei due figli avuti con l’ex marito Marc Anthony e la madre.

Jennifer Lopez ritrova il sorriso con i figli e la madre

L’ attrice, 51 anni, ha postato sui social diversi scatti fotografici in cui si è mostrata sorridente e serena nel giorno della Festa della mamma con i suoi due gemelli – Emme Anthony (bambina che nutre la stessa passione per il canto della madre) e Maximilian David Muñiz (13 anni) – e con la madre Guadalupe Rodriguez. Scrive infatti, per il “#MothersDay con mia madre e le mie due noci di cocco“. Poche ore prima sempre su Instagram la Lopez aveva condiviso un dolce messaggio per la signora Rodriguez: “È stata mia madre a instillare in me in tenera età l’idea che avrei potuto fare qualsiasi cosa... Essere una mamma è la mia gioia più grande e oggi penso a te mamma“. La cantante, stando a quanto riportato dal settimanale statunitense People, durante la pandemia, ha sofferto molto il non poter vedere la madre e il padre quando voleva.

La separazione con Alex Rodriguez

Lo scorso aprile Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati, l’annuncio è arrivato in una nota congiunta pubblicata da Today.com. La popstar ha rivelato: “Ci siamo resi conto di essere diventati come migliori amici e non vediamo l’ora di restare tali. Continueremo a lavorare insieme e a sostenerci a vicenda nelle nostre attività e progetti condivisi. Auguriamo il meglio l’uno all’altra e ai figli l’uno dell’altra”.

Le voci della crisi tra i due erano già nell’aria da tempo, anche a causa della lontananza pubblica e di un’insolita assenza di foto con il compagno su Instagram. L’ultima foto insieme all’ex giocatore di baseball risaliva al 28 febbraio scorso, con un album di foto di coppia caricato sul profilo Instagram di J.Lo. Poi un lungo silenzio, fino al post in cui Jennifer scriveva: “Oggi sono alla ricerca di un buon motivo per sorridere”. Circa un mese dopo, è arrivata la conferma della rottura.

Jennifer Lopez avvistata con Ben Affleck

Intanto a fine aprile Ben Affleck, 48 anni, è stato avvistato mentre lasciava la casa di Jennifer Lopez a Los Angeles. “Un Suv Escalade bianco, di proprietà di Jennifer Lopez, è andato più volte a prendere Ben Affleck vicino casa sua per portarlo alla villa della cantante e, poi, riportarlo indietro“, ha riferito una fonte a Page Six. Stando a quanto riporta il settimanale People i due “sono ancora in ottimi rapporti”, nonostante la rottura nel 2004 a un passo dal matrimonio. Per una fonte Affleck e la Lopez: “Hanno in programma di uscire di nuovo“.