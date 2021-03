jennifer-lopez-e-alex-rodriguez:-“stiamo-ancora-insieme,-stiamo-lavorando-su-alcune-cose”

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez non si sono lasciati. Almeno non definitivamente. La notizia della loro separazione dopo tre anni di fidanzamento nelle ultime ore è rimbalzata sui giornali di gossip di tutto il mondo, dopo che una fonte vicina alla coppia aveva spifferato l’indiscrezione alla CNN. Voce prontamente smentita dalla stessa pop star e dal compagno, che alla CNN hanno chiarito di star “lavorando ad alcune cose”, ma che di fatto la loro relazione è ancora in piedi. “Non è un buon momento, ma non si stanno lasciando”, ha confermato una fonte interpellata da People.

Aria di crisi tra Jennifer Lopez e Alex Rodriguez

Quel che è certo è che tra i due non tira una buona aria e l’assenza di J Lo al fianco al giocatore di baseball nell’ultimo periodo non è certo un caso. Ma alla CNN la coppia, lo scorso sabato mattina, ha rilasciato una dichiarazione tramite il loro portavoce per spiegare che ad oggi “rimangono in una relazione”. Gli indizi sui social avevano lasciato intendere che i due si starebbero prendendo una pausa da qualche settimana. L’ultima foto di coppia caricata da Alex Rodriguez su Instagram risale al 28 febbraio 2021. Lo stesso giorno anche la pop star ha postato alcuni scatti abbracciata al suo amore. Poi, nelle ultime tre settimane, più nulla. Quel messaggio ai suoi fan: “Oggi sono alla ricerca di un buon motivo per sorridere. Mando amore a tutti voi”, era suonato come un chiaro segnale che le cose per la regina del pop non si stavano mettendo nel migliore del modi.

JLo e il fidanzato uniti per l’insediamento di Biden

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez finora non hanno mai avuto crisi o allontanamenti di coppia. Almeno non in maniera pubblica. Sui social e alla stampa sono sempre apparsi felici, dal 2017 anno in cui si sono conosciuti e innamorati. Per questo si presuppone che si sia trattato di una crisi dell’ultimo periodo, si dice dovuta ad un tradimento da parte di lui. Fino allo scorso gennaio, J Lo e il giocatore di baseball avevano partecipato a Washington alla cerimonia di insediamento di Joe Biden, neo presidente degli Stati Uniti, stretti mano nella mano. Dopo il discorso della cantante sul tema delle minoranze in America, avevano continuato a coccolarsi davanti ai fotografi e a baciarsi con grande passione.