jennifer-lopez-e-ben-affleck-insieme-a-miami,-la-reazione-dell’ex-alex-rodriguez

Nuovi indizi confermano il ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. La “coppia” nelle scorse ore è stata beccata insieme a Miami. Negli scatti rubati, la cantante statunitense, che ha chiuso ad aprile la sua relazione con Alex Rodriguez, è apparsa sorridente e felice, mentre insieme a Affleck scende di corsa le scale. Pare che dopo oltre 17 anni dalla fine della loro relazione i Bennifer sono tornati insieme. L’ex di J.Lo Rodriguez, d’altro canto, non nasconde l’amarezza. E in una story su Instagram (a poche ore dall’avvistamento della presunta neo-coppia) scrive: “Tutto ciò che non mi serve più sta liberando la mia vita e sento che sto per entrare in un nuovo inizio. Rimango paziente e so che questa nuova fase sta arrivando”.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, il felice weekend a Miami

A poche settimane dall’ultimo avvistamento della presunta coppia, il settimanale People, rivela che J.Lo e Ben hanno trascorso del tempo insieme a Miami, dopo che la cantante è tornata da un viaggio a Los Angeles. Nelle foto, dove i due scendono le scale di un appartamento, sembra esserci molta complicità. E Lopez sembra essere molto felice. Il giornale statunitense scrive: “Una fonte ci ha confessato che la cantante ha trascorso del tempo con Ben e anche quando lei era a Los Angeles non è passato giorno in cui non si siano sentiti. Sono rimasti in contatto ogni giorno da quando si sono visti nel loro viaggio nel Montana. Jennifer è felice di come stanno andando le cose e guarda positivamente al futuro con Ben”.

J.Lo ricorda “This is Me…Then”, l’album dedicato a Ben Affleck

Poco meno di una settimana fa, mentre la cantante era impegnata a Los Angeles, sul suo profilo Instagram è apparso un post in cui ha ricordato “This Is Me…Then“, l’album dedicato a Ben Affleck e pubblicato nel 2002, mentre i due stavano insieme. La cantante, rientrata in classifica a 19 anni dall’uscita del suo lavoro musicale, ha scritto: “Tutti i miei album sono molto speciali per me, ma ‘This Is Me … Then’ è il mio album preferito. So che molti di voi me lo hanno già sentito dire prima ed è vero“. In “This is me…Then” l’attore rappresenta il punto focale dell’album e nel video della famosa “Jenny From the Block” i Bennifer si scambiano effusioni e palpeggiamenti reciproci.

Alex Rodriguez reagisce su Instagram e chiude con il passato

A poche ore dall’indiscrezione del viaggio a Miami l’ex della cantante ha pubblicato una story su Instagram: “Sto per entrare in una nuova fase. E tutto ciò che non mi serve sta lasciando la mia vita, finalmente emerge nuova energia. Si stanno sbloccando nuovi livelli mentalmente, fisicamente e anche spiritualmente. Rimango paziente perché sono sicuro che questa nuova fase sta arrivando“. L’ex sportivo secondo E!News, seppur deluso e ferito, aveva intenzione di aspettare che J.Lo si chiarisse le idee, anche se per una fonte era “scioccato e rattristato dalla notizia“.

I Bennifer e come è nato il ritorno di fiamma

Secondo quanto riportato dal sito web TMZ il ritorno di fiamma tra Ben Affleck e Jennifer Lopez, già promessi sposi nel 2003, è nato a febbraio, attraverso una fitta corrispondenza di “mail affettuose e romantiche”. Quando la cantante si trovava nella Repubblica Dominicana per girare il film “Shotgun Wedding” (in uscita il prossimo anno). Una fonte ha rivelato a People: “Ben ha contattato Jennifer come amico e perché presumeva che fosse nuovamente single“. In realtà l’annuncio della separazione con Rodriguez è arrivato ufficialmente solo ad aprile; mentre Affleck si è separato con la sua ex Ana de Armas a gennaio.

E sempre mentre Lopez risultava ancora fidanzata, per Page Six: “Un Suv Escalade bianco, di proprietà di Jennifer Lopez, è andato più volte a prendere Ben Affleck vicino casa sua per portarlo alla villa della cantante e, poi, riportarlo indietro“.

A qualche settimana dalla separazione con l’ex campione di baseball Alex Rodriguez, J.Lo si è concessa un dolce appuntamento, mentre l’ex su Instagram pubblicava messaggi in codice per lei. Affleck e Lopez si sono visti in occasione della festa della mamma in uno lussuoso resort tra le montagne del Montana.