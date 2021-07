Jennifer Lopez e Ben Affleck sono ormai inseparabili: “Lei non era così felice da tempo”

Ormai Jennifer Lopez e Ben Affleck non si nascondono più. Il ritorno della coppia ha fatto inevitabilmente scattare il meccanismo nostalgico nei fan dei due, che se in un primo momento avevano preferito vivere questo ritorno di fiamma lontano dai riflettori, ora sembrano non temerli più e si mostrano in modo più disinvolto agli obiettivi dei paparazzi che in questo momento sembrano non cercare altro che loro.

I due hanno trascorso di recente una giornata agli Studios di Hollywood insieme ai figli, i gemelli Max ed Emme, 13 anni, che Jennifer Lopez ha avuto con l’ex marito Marc Anthony, e Samuel, 9 anni, nato dal matrimonio di Ben Affleck con l’ex moglie Jennifer Garner (dalla relazione sono nate anche Seraphina, 12 anni, e Violet, 15). Poi J Lo e Ben Affleck sono volati negli Hamptons e i fotografi li hanno immortalati mentre passeggiavano insieme, abbracciati.

“Jennifer fa sul serio”

Una relazione che in questo momento sembra andare per il meglio, come ha raccontato una fonte a People: “È ovvio che Jennifer faccia sul serio con Ben. Non sembrava così felice da molto tempo”. La fiamma, dunque, è di nuovo alta a 20 anni di distanza e tutto sembra andare nella direzione giusta: “Quando stanno insieme sono sempre di buon umore. Si divertono e c’è grande intesa”. Dettaglio affatto irrilevante, il ritorno dei Bennifer pare aver messo d’accordo anche le rispettive famiglie, visto che i figli di entrambi sembrano confermare che la cosa possa funzionare: “Ben e i suoi figli sembravano a loro agio insieme – prosegue la rivista – Hanno sorriso e scherzato”.

La storia tra J Lo e Ben Affleck iniziata nel 2002

La popstar e l’attore erano stati insieme nel 2002. La loro relazione era stata importante al punto da spingerli a dichiarare che si sarebbero sposati. Ma il fidanzamento ufficiale si era interrotto prima delle nozze. Ben ha poi sposato la ex moglie Jennifer Garner mentre Jennifer, dopo la relazione con l’ex marito Marc Anthony, ha avuto una serie di altre relazioni lunghe.