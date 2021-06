jennifer-lopez-ha-firmato-un’esclusiva-con-netflix

L’artista, sempre più concentrata sulla recitazione e la produzione, ha siglato un accordo con la piattaforma di streaming per realizzare progetti che valorizzino il talento delle donne di ogni background culturale

La battaglia tra le piattaforme di streaming si gioca anche sulle big star che ognuna riesce ad accaparrarsi. E Netflix, fra tutte, ha capito per prima quanto sia importante legare a sé le celebrità più di richiamo. Ultima in ordine di tempo è Jennifer Lopez: la cantante e attrice ha firmato un accordo pluriennale in esclusiva tramite la Nuyorican Productions, la casa di produzione che dirige insieme alla socia Elaine Goldsmith-Thomas. Il contratto prevede la realizzazione di serie e film che supportino registe, sceneggiatrici e attrici dal background culturale molto diversificato.

L’accordo nasce dalla collaborazione già avviata dall’artista con Netflix per The Mother – un thriller diretto da Niki Caro, regista di Mulan, e scritto dall’autrice di Lovecraft Country Misha Green, in cui Jennifer Lopez interpreta un’assassina che deve uscire allo scoperto per proteggere la figlia abbandonata anni addietro – e per The Cipher, adattamento del romanzo di Kathe Koja in cui sarà l’agente dell’Fbi Nina Guerrera coinvolta nella caccia a un serial killer.

Se la carriera di cantante è passata un po’ in secondo piano negli ultimi anni, Jennifer Lopez coglie tutte le opportunità da attrice e da produttrice, forte del successo ottenuto nel 2019 con Hustlers: Le ragazze di Wall Street, per il quale ha sfiorato anche una nomination agli Oscar. Oltre agli impegni sempre più numerosi con Netflix, ora è sul set di Shotgun Wedding, una rom-com in cui due promessi sposi vengono rapiti insieme agli invitati alle nozze; accanto a lei c’è Josh Duhamel, visto di recente in Jupiter’s Legacy. In più girerà con Owen Wilson la commedia musicale Marry Me.