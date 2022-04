Jennifer Lopez incanta con il pareo Kimono di Zara, Costa 70 euro ma è già corsa a comprarlo per far invidia in spiaggia

Zara ci viene incontro anche quando vogliamo copiare il look di una super diva come Jennifer Lopez. Oggi vedremo in particolare un suo outfit da spiaggia, con un capo che sarà il must have della stagione estiva. Lei è la diva delle dive: più di 50 anni e un fisico mozzafiato. le sue esibizioni superano anche la più fervida immaginazione, i suoi amore fanno sempre impazzire gli amanti del gossip. Donna latina, è riuscita a scalare le vette del successo ed è entrata anche nel mondo del maxi schermo. Ma quello che sicuramente fa parlare di più sono i suoi vestiti, che hanno sempre fatto scalpore.

Jennifer Lopez ci sa fare in fatto di stile e riesce sempre a lasciarci a bocca aperta. Immaginare di poter copiare un suo look è quasi impensabile, ma Zara ci fa questo regalo per la stagione estiva. Il marchio spagnolo offre vestiti di qualità a prezzi ragionevoli. E’ anche scelto da diverse star e dive per i loro outfit low cost. Tra queste, spunta sicuramente il nome di Kate Middleton, futura principessa consorte d’Inghilterra, che spessissimo ha scelto la famosa firma, diventando un punto di riferimento per tutte le ragazze che sognano di essere eleganti come una vera regina. ( continua dopo la foto)

Se la vostra ambizione non è l’eleganza, ma la sfacciataggine, è sicuramente a Jennifer Lopez che dovete guardare. Il suo outfit da spiaggia è favoloso e da Zara potrete ricrearlo a un prezzo ragionevole. Ma prima di svelarvi il segreto per l’outfit perfetto, è bene ricordare che anche quando andate al mare dovete essere impeccabili. Bisogna mostrare una pedicure perfetta, le scarpe (preferibilmente zeppe o sandali gioiello) devono essere abbinate al copricostume, i capelli devono essere ordinati o perlomeno coperti dal solito, immancabile e utilissimo cappello di paglia.

Insomma, non dobbiamo rinunciare allo stile anche quando andiamo al mare. Il capo proposto da Jennifer Lopez e in vendita su Zara è il kimono lungo. Un capo perfetto per diversi motivi. Prima di tutto, può essere utilizzato sia in città che in spiaggia, a seconda di come si sceglie di abbinarlo. Ma soprattutto, è utilissimo per chi non si sente a suo agio con un bikini troppo sgambato e vuole coprire leggermente le proprie forme. I colori poi sono sgargianti, estivi e meravigliosi, e vi permetteranno di non passare inosservate anche sulla spiaggia più affollata.

Ma vediamo come lo ha abbinato Jennifer Lopez. il suo kimono ha una fantasia a fiori con base giallo senape. Il bikini è caratterizzato dal reggiseno a triangolo con fantasia rosa e corallo. La cantante porta delle sabot con zeppa in sughero color fucsia, un cappello di paglia e diverse collane in oro, di differente lunghezza e forma. Zara ha messo a disposizione sul suo sito un kimono simile al prezzo di 69,95 euro. Non è totalmente economico, ma ne vale la pena per ricreare l’outfit di una delle star più amate del panorama internazionale, e anche perché una volta comprato non lo lascerete più.

Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Jennifer Lopez incanta con il pareo Kimono di Zara, Costa 70 euro ma è già corsa a comprarlo per far invidia in spiaggia proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.