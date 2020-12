Jennifer Lopez senza filtri e senza trucco: com’è al naturale – FOTO

La cantante e attrice non dimostra affatto l’età che ha. E non ha paura di mostrarsi com’è senza trucco

Jennifer Lopez, ‘Jenny from the block’ come in una sua celebre canzone, non è solo una bella donna, ma una donna che ha saputo costruire un impero partendo davvero dal block, dalla periferia estrema, di New York nel suo caso. E questo l’ha resa una donna sicura di sé che oggi può mostrarsi ai suoi fan di instagram senza trucco e senza filtri.

Siamo abituati a vedere le donne di Hollywood bellezze tutte uguali e patinate. E quando non c’è l’intervento del trucco o del filtro di instagram, c’è quello di photoshop. In ogni caso ci sono sempre le mani del chirurgo. Ma al di là dei ritocchi, è il non voler mai mostrarsi senza trucco a rendere così lontane e poco umane le dive di Hollywood.

E allora J Lo che nella vita è diventata attrice, cantante, ballerina e produttrice, che è la più famosa esponente del pop latino, nonché le più ricca, che ha vinto innumerevoli premi musicali che è riuscita nella stessa settimana a pubblicare un album e un film e portare entrambi in vetta alla classifica, ecco, una così non ha certo la preoccupazione di mostrarsi senza trucco.

Jennifer Lopez, la foto senza trucco

E così J Lo ai suoi fan su instagram ha mostrato la faccia più autentica di sé stessa, quella senza trucco, senza i filtri di instagram, senza nulla. Un selfie casalingo che racconta molto di Jennifer. La foto l’ha pubblicata sulle instagram stories dopo aver partecipato agli America Music Award.

In quest’occasione aveva fatto strabuzzare gli occhi per la sua sensuale performance sul palco mentre sul red carpet si era presentata con un abito di lamé argentato firmato Balmain. E una volta a casa via tutto.

J Lo: i trucchi per una pelle bellissima

Ma come fa J Lo ad avere 51 anni e una pelle del genere? Non sappiamo se e quanto J Lo abbia frequentato un chirurgo estetico, ma indubbiamente prendersi cura della propria pelle ed averla radiosa lo si può fare anche in maniera casalinga.

Intanto dormire almeno 8 ore a notte, bere molta acqua, mangiare molta frutta, non fumare e poi assumere e mettere sulla pelle creme idratanti all’acido ialuronico, fare regolarmente dei peeling, fare della ginnastica per il viso. La perdita di tonicità e le rughe sono fatti fisiologici, che però si possono rallentare con delle accortezze.

E per avere una pelle perfetta come quella di Jennifer serve indubbiamente avere un po’ della sua vita fatta di conto in banca milionario e di tempo a disposizione e poi dei suoi trucchi! Infatti JLo ha lanciato una sua linea di prodotti per il viso. Jlo Beauty. Vale la pena provarli e vedere se aiutano ad avere la sua stessa pelle!

