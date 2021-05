La cantante Jennifer Lopez è ancora una donna dall’immenso fascino, anche se la differenza con e senza trucco comincia a notarsi.

Sono passati tantissimi anni da quando Jennifer Lopez catturava l’attenzione del mondo intero per la prima volta. Era il 1986 quando appena 17enne recitava nella prima produzione hollywoodiana (My Little Girl) e incantava il pubblico di tutto il mondo con il suo acerbo fascino latino. Dieci anni dopo era già una star hollywoodiana e veniva scelta da Francis Ford Coppola per il film ‘Jack’. A stretto giro di posta giungeranno i ruoli in ‘Anaconda’, ‘Selena’ e ‘Out of Sight’ (di un altro grande maestro del Cinema come Steven Sodeberg).

Insomma alla fine degli anni ’90, la ventenne Jennifer Lopez era ormai un volto noto del cinema americano e le pellicole in cui era protagonista giungevano ad ogni angolo del mondo, permettendo al pubblico di conoscerla e ammirarla per la sua bravura. All’apice di quel periodo d’oro, Jennifer decise di ampliare la sua carriera anche al campo musicale, pubblicando il suo primo disco ‘On the 6’ nel 1999, seguito da ‘J-Lo‘ (divenuto poi il suo nome d’arte e la griffe sui suoi capi d’abbigliamento), vero e proprio successo planetario del 2001.

Jennifer Lopez: la differenza nelle foto senza trucco

A cavallo tra i due secoli (e millenni volendo), Jennifer Lopez era dunque un’attrice e una cantante di successo mondiale a soli 30 anni. Ciò che stupiva era la sua bravura sul set, ma soprattutto la voce e la grinta che riusciva a mettere nelle sue esibizioni canore. A questo si aggiungeva un’evidente bellezza ed un fisico da far girare la testa (all’epoca assicurò addirittura il suo lato B). A distanza di oltre 20 anni non è cambiato assolutamente nulla. Jennifer è ancora un’attrice e una cantante di successo che ha sfondato anche nel campo della moda e dell’imprenditoria. L’artista è diventata una vera e propria impresa ed il suo marchio – J-LO – uno dei più ricercati al mondo.

Come dimostrato dallo spettacolo del Super Bowl dello scorso anno, stupisce ancora per atletismo, grinta e voce durante le esibizioni dal vivo. Inoltre a vederla sullo schermo sembra che non siano passati 20 anni. Non solo J-Lo mantiene un fisico tonico e atletico, ma sembra che il viso sia lo stesso di quando aveva 30 anni. Le fan si chiedono come faccia a mantenere una pelle così liscia e levigata a 52 anni, i detrattori l’accusano di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica, ma la verità potrebbe essere un’altra.

La pagina Instagram Contour Videos Tutorial, infatti, ha messo a confronto due foto di J-Lo, in cui mostra com’è il suo viso con il trucco e senza trucco. La differenza tra le due versioni è evidente e per quanto, anche senza trucco, l’artista americana rimanga una donna bellissima, l’effetto è meno stupefacente di quello che siamo abituati a vedere. Il trucco nasconde infatti i segni dell’età e senza Jennifer dimostra in parte l’età che ha. Tra i commenti c’è chi scrive che le star farebbero bene a mostrarsi al naturale, così da far vedere a tutti che anche loro sono umane e che il passare del tempo agisce anche su di loro.