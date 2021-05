Jennifer Love Hewitt Diventerà Mamma Per La Terza Volta

Sono passati cinque anni dall’ultima gravidanza, ma a quanto pare l’attrice americana Jennifer Love Hewitt sarà mamma per la terza volta. Lo fa sapere lei stessa con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui annuncia di essere in dolce attesa e di essere entusiasta di poter condividere questa notizia con i suoi fan dopo un lungo periodo di attesa.

L’annuncio della gravidanza La star di alcune delle più note serie televisive da Criminal Minds a Client List, fino a Ghost Whisperer a 42 anni è in attesa del terzo figlio insieme a suo marito Brian Hallisay, con il quale ha avuto anche Autumn James, nata nel 2014 e il piccolo Atticus Jamesarrivato cinque anni fa. L’attrice in una recente intervista alla testata People aveva dichiarato di non aver mai rinunciato all’idea di avere un terzo figlio, essendo comunque passato dal tempo dalla nascita del secondogenito, e ha poi aggiunto: “Sicuramente non pensavo che nell’anno incredibile che il mondo intero sta vivendo sarebbe stato proprio questo il momento. Mi sento come se finora siamo stati in grado di crescere due bambini davvero speciali che saranno ottimi esempi per quello che arriverà”. L’attrice ha poi specificato che il terzo sarà il suo ultimo figlio: “Senza dubbio non ce ne sarà un altro, non credo di esserne in grado”.

L’amore nato sul set Il matrimonio con Brian Hallisay risale al novembre 2013, dopo un anno hanno avuto la loro prima figlia e a distanza di poco più di un anno è arrivato il secondo. I due si sono conosciuti sul set di The Client List, serie tv di grande successo in Italia trasmessa da Fox, di cui la Hewitt era protagonista, un vero e proprio colpo di fulmine tra i due che si sono poi ritrovati a recitare insieme anche nella serie 9-1-1, attualmente in corso. Jennifer Love Hewitt, però, aveva avuto una relazione della durata di un anno con Ross McCall, con sui sembrava doversi sposare e che, adesso, invece è in procinto di pronunciare il fatidico sì con Alessandra Mastronardi, con la quale ha una storia dal 2018.