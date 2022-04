jeremias-rodriguez-nella-bufera-“e’-un’-anima-brutta-…”

Jeremias Rodriguez alcune settimane fa hai iniziato la sua avventura all’Isola dei famosi, il reality di Canale 5 al quale ha preso parte insieme al padre Gustavo. Ebbene, sin dalla prima puntata il fratello di Belen sembra si sia reso protagonista di alcune liti e discussioni con altri naufraghi, alcune di queste anche piuttosto dure e pesanti. Nello specifico sembra proprio che Jeremias sin dall’inizio abbia avuto un rapporto piuttosto conflittuale con Nicolas Vaporidis, il noto attore che in queste settimane tra l’altro sta riscuotendo un grande successo all’interno del reality. Adesso i due naufraghi sembra che siano molto distanti anche per un qualcosa che è accaduto nei giorni scorsi. Ma di cosa si tratta?

Jeremias Rodriguez, è guerra con Nicolas Vaporidis

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che i due naufraghi siano finiti per litigare in diverse occasioni. Proprio nei giorni scorsi pare che i due abbiano litigato pesantemente per ogni cosa, a partire dalle nomination a finire poi alla cottura del riso. Insomma, ogni scusa per i due è stata buona per discutere. Nicolas sarebbe addirittura finito per criticare il modo in cui Jeremias è solito trattare suo padre Gustavo. Nello specifico però sarebbe accaduto un episodio che non è di certo passato inosservato.

Edoardo Tavassi fa una confessione intima al fratello di Belen, lui poi lo attacca e gli da del mantenuto

Ebbene, sembra proprio che Edoardo Tavassi in un momento di intimità abbia raccontato a Jeremias di essere stato in difficoltà una volta e di aver chiesto aiuto economico alla sorella. Ebbene, sembra che nel mezzo di una discussione, Jeremias abbia accusato Tavassi, davanti alla presenza di tutti gli altri naufraghi di essere un mantenuto. Questo atteggiamento non è piaciuto a Vaporidis che si è scagliato ancora una volta contro il fratello di Belen.

Vaporidis si scaglia contro Jeremias

“Non so cosa vuole fare, ma non mi piace più. Quello che fa è sbagliato ed è un brutto modo la violenza verbale. Dice ‘occhio per occhio, dente per dente’ è proprio cattivo. Tu Edoardo gli hai fatto una confidenza e lui l’ha urlata a tutti, questa cosa fa schifo. Ecco perché io mi apro con pochi e lentamente, per evitare persone così. Invece con me rimarrà tutto dentro fidati. Se tu mi riveli qualcosa io non ti tradisco. Lui ha detto cose orrende davanti a tutti. Ma poi dirti che ti mantiene tua sorella e che sei un fallito“. Queste le parole del noto attore che sembra si sia davvero tanto arrabbiato. “Ma come si permette a dire queste cattiverie? Uno che fa così è uno str***o ed è un’anima brutta. Inutile che dice che ha superato momenti bui, non ha superato un ca**o. La vita non gli ha insegnato un cavolo. Lui è incattivito con la vita. Parlare così di una persona che si è confidata con te è orrendo. Però fidati che tutti i nodi vengono al pettine. E te lo dice uno che se ne intende di pettini. Un tempo li usavo anche io sai”. Ed ancora, queste le parole di Vaporidis. Insomma, ormai tra i due è proprio guerra.