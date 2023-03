Jerry Calà, dopo l’infarto dimesso dalla terapia intensiva e twitta: “Commenti ignobili”

Verona, 19 marzo 2023 – Jerry Calà, 71 anni, è uscito dalla terapia intensiva cardiologica e, dopo l’infarto di alcune ore fa, sta meglio: inizia con buone notizie questa domenica per i tanti fan dell’attore catanese di nascita ma veronese di adozione e soprattutto legatissimo al Veneto. Basti pensare alla mitica partecipazione, nei panni di Billo, al Vacanze di Natale di Carlo Vanzina (era il 1983) e al suo legame, rimasto fortissimo, con la Reghina delle Dolomiti, che l’ha portato il 6 gennaio scorso al Vip per festeggiare i 40 anni del famoso locale notturno.

L’infarto

Jerry Calà è stato colpito da un infarto a Napoli nelle scorse ore: era appena arrivato in Campania dal Molise dove si erano concluse le riprese molisane del suo nuovo film natalizio ‘Chi ha rapito Jerry Calà’, he vede impegnato il comico nella doppia veste di attore e regista.

L’operazione chirurgica

Portato d’urgenza alla Clinica Mediterranea in codice rosso, è stato sottoposto a un intervento di angioplastica nella notte: gli è stato inserito uno stent coronarico che ha ripristinato il corretto flusso sanguigno da e verso il cuore. “Oggi – scrive il suo enturage – è stato dimesso alla terapia intensiva e sta decisamente meglio. E’ tranquillo e questa mattina ha già parlato di lavoro, spiegando di voler tornare presto sul set del suo film”. “Per fortuna l’infarto è stato preso in tempo – spiega il suo manager, Alex Intermite -. Voglio tranquillizzare tutti: ora starà qualche giorno ancora in clinica e poi tornerà al lavoro”.

Il vaccino

E – a conferma di ciò – è lo stesso Calà a scrivere poche righe su Twitter: “Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio”, ha scritto l’attore e il riferimento sembra essere a quegli utenti che hanno associato il suo malore al vaccino anti-covid.

