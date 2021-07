jessica-antonini-il-nuovo-attacco-all’ex-davide:-volano-(ancora)-parole-pesanti

Jessica Antonini Davide Lorusso – Solonotizie24

Continua a discutere la fine dell’amore tra Jessica Antonini e Davide Lorusso, una relazione nata a Uomini e Donne ma conclusa nella polemica per via anche delle dichiarazioni rilasciate dall’ex tronista del programma. A rompere il silenzio, ancora una vota, la modella che non risparmia il suo ex fidanzato.

La passata stagione di Uomini e Donne, abbiamo avuto modo di conoscere Jessica Antoinini che arrivata nel programma condotto da Maria De Filippi e dove ha incontrato anche Davide Lorusso, che il pubblico ha ribattezzato il Can Yaman del dating show. La passione travolgente tra loro fece in modo che Jessica Antonini anticipasse di gran lunga la sua scelta, lasciando così poche settimane dopo il programma insieme come coppia.

Ma cos’è successo nei mesi successivi tanto da spingere la coppia a lasciarsi definitivamente? I rumors sulla presunta omosessualità di Davide Lorusso si non si placano di certo, anche se in tal senso a rompere il silenzio (di nuovo) sarà ancora una volta Jessica Antonini.

Jessica e Davide perché si sono lasciati?

L’ex coppia nata nel programma di Uomini e Donne non ha mai rivelato quali fossero i reali motivi che li abbiano spinto a lasciarsi definitivamente, lasciando intendere come tra loro, comunque sia, possa essere successo qualcosa di davvero molto importante che ha condotto Jessica Antonini e Davide Lorusso a un punto di rottura.

La modella e influencer, fin da subito, ha parlato di una presunta omosessualità dell’ex compagno scatenando così la bufera… una polemica che continua a distanza di qualche settimana, e sulla quale l’Antonini è tornata a parlare durante un’intervista rilasciata a Nuovo TV.

“Una sera è uscito con gli amici ed è sparito”

Dunque, continua a crescere notevolmente l’alone di mistero sulla fine della relazione tra Jessica Antonini che, comunque sia, non cambia idea sull’ex Davide Lorusso.

Non a caso, durante l’intervista sopracitata ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “ Davide Lorusso è un poveretto che mi ha sottovalutata. Grandissimo attore, infatti studia per diventarlo. Mandava foto poco carine ad altre persone, poi una sera è uscito con gli amici ed è sparito, non rispondeva più al telefono ”. Infine: “ Il giorno dopo ho ricevuto una chiamata da una persona sconosciuta con un ricordo. Mi ha detto che Davide non era pronto a stare con me e che sarebbe sparito dalla mia vita. Il suo orientamento? Rimango del mio pensiero e ci tengo a dire che non ci sarebbe nulla di male ”.