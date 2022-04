Jessica dice addio a Barù, si è fidanzata con un famoso cavaliere di Uomini e Donne. Ecco chi è, Beccati così, Fan sotto choc

E’ davvero finita per sempre tra i due protagonisti del Gf vip? La speranza dei fan ‘Jerù’ di vedere ancora insieme i due beniamini sembra essere svanita definitivamente. Vediamo cosa sta accadendo negli ultimi giorni. Jessica Selassiè e Barù si sono conosciuti nella casa del Gf vip 6. La principessa etiope ne è uscita vincitrice, il nipote di Costantino della Gherardesca, invece, si è qualificato quarto finalista.

Il loro rapporto è stato un crescendo, si sono avvicinati giorno dopo giorno e sembrava quasi che la principessa si fosse innamorata. Barù, invece, è stato sempre molto fermo nel dire che oltre l’amicizia non ci sarebbe mai stato niente anche se i suoi atteggiamenti lasciavano trapelare altro. In tutto ciò, ruolo importante è stato anche quello dei fan che hanno sempre sostenuto la coppia creando un fandom dal nome ‘Jerù’.

Dopo la fine del reality, però, i due non si sono mai visti e il loro rapporto è andato via via scemando. Addirittura, dopo un’intervista a Verissimo da Silvia Toffanin, la cosa è andata degenerando. Jessica, solo poche settimane fa, ha deciso di togliere il segui su Instagram a Barù dopo che quest’ultimo ha dichiarato di non voler instaurare alcun rapporto amoroso con la principessa se non semplice amicizia.

Inutile dire che questo ha gettato i fan nello sconforto.

Ma, un altro colpo di scena è arrivato due giorni fa: Jessica Selassiè è tornata a seguire Barù su instagram, riaccendendo la speranza nei Jerù. Una speranza che sempre al quanto vana poiché i due ex concorrenti del Gf vip sono stata avvistati ognuno con un vip noto. Precisamente, il nobile toscano è apparso nelle stories instagram di Victoria Cabello, sua celebre ex storica. Si tratta di uno scatto postato da Victoria che ha come protagonisti Barù con il cane della conduttrice. A sua volta Barù ha condiviso la storia sul suo profilo.

Jessica Selassiè, invece, è stata immortalata a Roma, in uno scatto di un fan, mentre era seduta ad un bar con un ragazzo misterioso. Secondo quanto riportato da Novella 2000 si tratterebbe di Simone Bonaccorsi, Mister Italia 2018. Il modello è diventato ancora più noto per aver partecipato nel 2019 a Temptation Island Vip con quella che all’epoca era la sua fidanzata, Chiara Esposito. Proprio quando il Gf Vip era da poco cominciato, i due si lasciarono. Tale notizia fu resa nota anche ai gieffini in quanto Simone è un amico di vecchia data della coppia Alex-Delia e proprio quest’ultima fu protagonista di uno scatto col modello. Scatto che fu al centro delle dinamiche del reality per il protagonista indiscusso Alex Belli. La moglie, infatti, realizzò degli scatti equivocabili per far ingelosire il marito che era nella casa del GF.

Tornando a Jessica e alla sua presunta nuova fiamma, chissà che il modello catanese, single ormai da tempo, sia davvero interessato ad approfondire la conoscenza della Principessa etiope? O dopo il ritorno del segui su instagram cambierà qualcosa tra la coppia del gf vip 6? Non ci resta che continuare a seguire i Jerù per avere ulteriori informazioni.

Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Jessica dice addio a Barù, si è fidanzata con un famoso cavaliere di Uomini e Donne. Ecco chi è, Beccati così, Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.