jessica-franceschetti,-selfie-in-bikini-davanti-allo-specchio,-da-infarto-foto

L’influencer Jessica Franceschetti bellissima in bikini allo specchio, fisico che toglie il fiato alle Terme di Abano

L’influencer da 1,1milioni di followers, Jessica Franceschetti fa impazzire i suoi fan con una foto in bikini davanti allo specchio. Ha ricevuto tantissimi commenti come sempre, tanti complimenti per la sua bellezza. La web influencer è apprezzata molto per la sua fisicità che non perde occasione id mostrare sui social.

Chi è Jessica Franceschetti, la web influencer vicentina?

La Franceschetti è appunto un’influencer che lavora maggiormente con Instagram. I suoi contenuti sono molto semplici e non particolarmente pensati. Mostra sopratutto se stessa e il suo corpo che è molto apprezzato dai suoi molti follower. Tuttavia prima di essere conosciuta come influencer, la bella vicentina si era fatta notare per la sua passione per lo sport. Infatti ha una grande passione per il calcio, ed è apparsa più volte sui giornali sportivi. Inoltre la Franceschetti si riprende sempre mentre palleggia con i piedi come un calciatore, dote impressionante.

Proprio questa passione per il calcio le ha fatto conquistare notorietà, sopratutto è apprezzata l’unione fra una bella ragazza e lo sport più amato di sempre. Prima del successo su Instagram la donna lavorava presso l’ufficio clienti di un albergo e successivamente nell’ufficio acquisti. Non è infatti una ragazzina la Franceschetti, classe 1988 ha 31 anni, ma bisogna dirlo ne dimostra molti di meno in alcune foto. Nella lista delle influencer sexy, si trova numero 273 in Italia.

Da Instagram sembra una ragazza solare e simpatica, ma lei si definisce anche sensibile e cambia spesso il suo umore da giorno in giorno. Ciò che però resta invariato nel tempo, è sicuramente la sua passione per il pallone che porta avanti facendosi apprezzare dai suoi follower. Nel suo futuro vede il mondo dello spettacolo, o almeno è il suo sogno.

