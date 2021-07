jessica-mascheroni-nella-bufera,-parole-orribili-contro-nilufar-addati-e-poi-…

Anche quest’anno Temptation Island è stata una delle trasmissioni più seguite dell’estate. Le coppie che hanno partecipato e messo alla prova il proprio amore hanno fatto molto discutere, alcune di più altre di meno. Tra le fidanzate una delle protagoniste assolute è stata Jessica Mascheroni finita nelle ultime ore al centro di una vera e propria bufera mediatica a causa di alcuni post offensivi pubblicati sui social diversi anni fa contro alcuni dei volti noti delle scorse edizioni del reality show di Canale 5. Parole molto pesanti che hanno spinto la giovane ad intervenire per chiedere scusa.

Jessica Mascheroni al centro della polemica

Temptation Island, così come accaduto negli anni precedenti, anche quest’anno ha catturato l’attenzione di moltissimi telespettatori. Alcuni di questi curiosi di scoprire alcuni particolari in più sulla vita dei concorrenti hanno deciso di cercare delle informazioni guardando i loro profili social e andando indietro negli anni. Questo ha permesso di poter trovare alcuni commenti poco carini fatti da Jessica Mascheroni nei confronti di alcuni vecchi volti di Temptation Island. Stiamo esattamente parlando di Lara Zorzetto, Nilufar Addati e Alessio Bruno. I post in questione nelle ultime ore stanno circolando sul web costringendo così proprio Jessica Mascheroni ad intervenire per chiedere scusa.

Gli insulti sui social

Tre sono stati in particolar modo i protagonisti delle passate edizioni di Temptation Island nei confronti dei quali la Mascheroni ha espresso delle parole poco carine, anzi molto dure. Nello specifico in riferimento ad Alessio Bruno, ex fidanzato di Valeria Bigella, Jessica aveva scritto “Tenetemi perché tra poco entro in televisione solo per spaccare la faccia a quel cesso di Alessio”. E ancora “Alessio affogati nel mare per favore, sei un uomo di mer**, cesso fallito”. Parlando di Lara Zorzetto aveva invece scritto “Lara ma quanto sei brutta, che spavento”. Ma le parole più brutte sono state quelle espresse nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne ovvero Nilufar Addati. Parlando dell’ex fidanzata di Giordano Mazzocchi la ragazza ha scritto “Ma Nilufar quanto sei cessa e scema? Ma sparati e levati, sei la vergogna delle donne” per poi concludere “Crepa, cessa rumena”.

Le scuse di Jessica

A seguito della diffusione di questi terribili insulti scritti tra il 2017 e il 2018 ecco che la ragazza si è trovata nella situazione di dover intervenire per chiedere scusa. “Chiedo scusa soprattutto a Nilufar e a Lara. Soprattutto a loro perché i post fanno veramente schifo e mi vergogno veramente di quello che ho scritto. Spero che voi accettiate le mie scuse”, queste le parole scritte da Jessica che ha inoltre chiesto agli utenti che le stanno rivolgendo pesanti insulti di non offendere i suoi genitori o gli amici. La ragazza ha invitato tutti a prendere esempio dagli errori che lei stessa ha commesso negli anni precedenti sottolineando che insultare ed offendere non serve a nulla. “Non predicate bene e razzolate male”, con queste parole ha concluso il suo post.