Jessica Selassiè, altra delusione da Barù. La principessa si sfoga sui social e racconta la verità. Fan impazziti

Alcuni protagonisti del Gf vip 6 continuano a essere al centro dei riflettori. Tra questi c’è Jessica Selassiè, la vincitrice che è stata spesso al centro del gossip per il suo flirt con Barù. I fan della coppia, i Jerù, hanno sempre sperato che tra i due potesse nascere un qualcosa di forte oltre all’amicizia e all’attrazione fisica. Quest’aspettativa, però, è decisamente vana, in seguito a delle parole della principessa etiope che, senza dubbio, mettono ‘Fine’ alla suo rapporto col maremmano.

Dopo aver vinto il Gf vip 6, Jessica Selassiè avrebbe voluto vincere anche in amore. Precisamente, avrebbe voluto iniziare una frequentazione seria con Barù in quanto in casa c’era stata solo amicizia. Nonostante, dopo la fine del reality, i due si siano visti in più di un’occasione, purtroppo non è mai scattata la scintilla da parte del nipote di Costantino della Gherardesca. La ragazza partecipò anche all’inaugurazione della braceria di lui a Milano, più volte è andata anche lì a cena e, infine, si sono visti al matrimonio di Davide Silvestre.

Ma, la speranza di Jessica e quella dei fan, i Jerù, è decisamente vana. Dopo tutti questi mesi nulla è cambiato rispetto al rapporto che avevano in casa. La sua vita lavorativa non è molto decollata come altri concorrenti del Gf vip che, seppur non vincitori, hanno riscosso gran successo. Lei, però, sui social, ha rivelato ai suoi fan di lavorare ad un progetto musicale insieme alle sorelle. Tutte e tre, infatti, hanno una grande passione per la musica e, purtroppo, anche il desiderio di partecipare a Tale e Quale Show è svanito in quanto non sono state scelte.

Negli ultimi giorni, i fan della coppia sono tornati alla carica commentando sotto i post o inondando di domande Jessica. In loro si era riaccesa la speranza che tra lei e Barù stesse accadendo qualcosa di nuovo in seguito ad alcuni movimenti sui social. La principessa, però, ci ha tenuto ad intervenire una volta e per tutte sulla vicenda come mai aveva fatto prima. Tutti credono che lei stia ancora abbastanza male per come non si è evoluto il rapporto col maremmano ma che, allo stesso tempo, voglia mettere l’anima in pace sia sua che dei ‘jerù’.

Jessica Selassiè, infatti, ha pubblicato un twitt molto chiaro. “Siamo tutti liberi di sognare! Ricordatevi di tenere i piedi per terra, di non dare peso alle cose e/o di cercare sempre una spiegazione alle cose. Acqua trasparente. Buona estate”. Insomma, anche lei ha confessato che il suo amore con Barù è solo un sogno e che la realtà è ben altra. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

Jessica Selassiè, altra delusione da Barù. La principessa si sfoga sui social e racconta la verità. Fan impazziti scritto su Più Donna da Imma Bartolo.