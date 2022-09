Jessica Selassié presenta la sua nuova fiamma: E’ il famosissimo cavaliere di Uomini e Donne. Fan in delirio

Nelle ultime ore, il portale ThepipolGossip ha rivelato un’indiscrezione su Jessica Selassiè, la vincitrice dell’ultima edizione del Gf Vip. Sia durante che dopo il reality, la principessa etiope è stata spesso al centro del gossip per il suo flirt con Barù. I Jerù, i fan della coppia, hanno sempre sperato che tra i due potesse nascere un qualcosa di forte oltre all’amicizia e all’attrazione fisica. Ciò, però, non è mai avvenuto e proprio poche settimane fa, la ragazza ha chiarito una volta per tutte la situazione col maremmano.

Jessica, oltre a voler vincere il reality, avrebbe voluto vincere anche in amore instaurando una relazione seria con Barù. Nonostante, dopo il Gf vip, i due si siano visti in più di un’occasione, la scintilla da parte del nipote di Costantino della Gherardesca non è mai scattata. Stanca della situazione e del fatto che i fan continuavano a sperare in una storia d’amore tra loro, la principessa ha pubblicato, alcune settimane fa, un twitt molto chiaro. “Siamo tutti liberi di sognare! Ricordatevi di tenere i piedi per terra, di non dare peso alle cose e/o di cercare sempre una spiegazione alle cose. Acqua trasparente. Buona estate”.

Ebbene, dopo quelle parole Jessica Selassié sembra aver voluto voltare del tutto pagina e iniziare una nuova vita. Si è, infatti, dedicata ad un nuovo progetto musicale con le sorelle e anche ad un progetto di cucina in collaborazione con Orogel e il magazine Chi di Alfonso Signorini. Ma com’è la sua attuale situazione amorosa? E’ quello che si chiedono i fan più accaniti. A darne la risposta è stato il portale ThepipolGossip che, tenendo sott’occhio i movimenti social della princess, ha notato una nuova simpatia appartenente al mondo della De Filippi.

A quanto pare, Jessica Selassié starebbe frequentando un ex tronista di Uomini e Donne, Matteo Fioravanti. Anche lui è di Roma e dalle ultime storie della princess si è notato che è stata spesso in compagnia non solo delle sorelle Lulù e Clarissa e degli amici stretti ma anche dell’ex tronista. I fan più accaniti hanno notato che la sua presenza sarebbe stata fissa sia durante il giorno che a cena. Ma non è tutto. I due ragazzi hanno iniziato a seguirsi sui social e a scambiarsi ripetutamente dei like.

Inoltre, in una recente diretta instagram, Matteo ha dichiarato tali parole ai suoi followers: “Mi può colpire l’inaspettato sinceramente, a me è successo. Sapete tutti qual è la mia preferenza: le more. Quello è poco ma sicuro, la ragazza mora a me colpisce tanto. Pure le bionde nulla da togliere, per carità. Però… moretta e un poco scuretta… capito?”. Dunque, la descrizione sembra essere proprio quella di Jessica. La bella etiope ha davvero dimenticato Barù e trovato l’amore? Non ci resta che attendere per avere ulteriori aggiornamenti. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

