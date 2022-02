“J’étais en train de devenir parano” : cet étrange sentiment en pleine nuit qui a paniqué Diane Leyre

La vie de Diane Leyre a basculé le 11 décembre dernier. Ce soir-là, sur la scène du Zénith de Nantes, la jeune femme est devenue Miss France 2022. Et depuis, son quotidien a totalement été chamboulé. Entre les interviews, les séances photos, les engagements associatifs… la reine de beauté n’a presque plus une seconde à elle. Et ce n’est pas tous les jours facile. Comme elle l’a expliqué sur le plateau de C à vous ce mardi 1er février, Diane Leyre a parfois l’impression d’être épiée. Et cela, même en dormant ! “J’étais dans mon lit et j’ai eu cette sensation de me dire : ‘Mais tu peux pas être dans cette position-là en train de dormir parce que là, ils peuvent te prendre en photo'”, a raconté Miss France 2022, qui était alors en “position foetus, sur le côté”.

“J’ai réalisé que j’étais en train de devenir parano, mais c’était marrant. Je l’ai pris à la rigolade…”, a continué la reine de beauté. Et ce n’est pas la seule à avoir eu cette impression. Bien avant elle, Iris Mittenaere est aussi passée par là, surtout lorsqu’elle se préparait pour être élue Miss Univers. “Je n’avais pas subi ça en France où je pouvais tranquillement faire mes courses. A New York, je me sens épiée. Sur Internet, je retrouve des photos de moi dans la rue, chez le coiffeur. Je me mets à psychoter. Ça fait un peu peur. J’imagine qu’il y a des photographes partout. Je ne peux plus sortir sans maquillage ou en pyjama. Je deviens paranoïaque. Mais je ne vais pas me plaindre non plus”, confiait-elle au Parisien, heureuse d’avoir retrouvé sa vie d’avant.

Diane Leyre : “Je n’ai pas changé”

Même si la notoriété peut l’inquiéter, Diane Leyre assure pourtant réussir à se couper parfois de son nouveau statut. Notamment grâce à ses proches. “Le temps off pour moi, c’est comme quand on termine sa journée de travail. A 19 heures ou 20 heures, je peux aller rejoindre ma famille. Du coup, chez moi, je ne suis pas Miss France, je suis Diane”, a-t-elle décrit sur le plateau de C à vous, expliquant qu’elle faisait “la vaisselle, comme tout le monde”. Depuis son élection de Miss France 2022, la jeune femme l’assure : “Ma vie n’a pas vraiment changé”. C’est notamment pour cela que Diane Leyre tient à s’afficher au naturel sur les réseaux sociaux. “Je veux montrer la vérité, résume-t-elle. (…) Il y a des jours où j’ai envie de prendre un temps off. Je n’ai pas changé, je suis toujours Diane Leyre.”

