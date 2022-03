“J’étais très malheureuse” : Amel Bent revient sur son difficile combat contre son poids dans The Voice

Ce sont des souvenirs douloureux pour Amel Bent. Samedi soir, lors des auditions à l’aveugle de The Voice 2022 diffusées sur TF1, la chanteuse est revenue sur son combat contre son poids et a en effet avoué avoir vécu des moments difficiles. C’est la prestation de Morgane, une jeune fille de 16 ans victime de grossophobie, qui l’a replongée dans ses souvenirs. Avec son interprétation de “Corps” d’Yseult, le talent a réouvert quelques plaies. “Quand je me retourne et que je te vois, je me dis que tu n’as évidemment pas choisi cette chanson par hasard. Elle doit vouloir dire beaucoup pour toi (…) Ce sont des chansons qui font du bien parce qu’elles nous aident à accepter nos formes et nos rondeurs, on le sait” a-t-elle débuté, en faisant référence à son titre “Ma philosophie”.

Puis, Amel Bent, qui attend son troisième enfant, a ajouté : “J’ai vécu un peu la même histoire que toi. On ne dirait pas comme ça mais il y a quelques années j’étais aussi très malheureuse par rapport à mon physique. Je sais ce que tu traverses (…) On est dans une société qui est ultra grossophobe et on a beau être dans une dynamique de “body positive” il faut les porter les kilos, ça reste un combat de tous les jours.” Des propos qui ont également poussé Marc Lavoine a prendre la parole. “On a tous été moqués par quelqu’un. Et vous savez quoi ? Il ne faut pas leur en vouloir parce que ceux qui se moquent de nous, c’est bien fait pour eux ! Ils loupent quelque chose de la vie qui est très important : d’être ensemble et de se dire des choses gentilles. Il y a des combats et on va les mener” a-t-il scandé.

Morgane dans l’équipe de Florent Pagny

A noter que Morgane a rejoint l’équipe de Florent Pagny. Son coach a enfin eu quelques mots à son égard. “L’avantage d’une aventure comme celle-ci c’est qu’elle est très motivante. Il y a plein de travail à faire, intérieur et extérieur. Rien ne change pas, tout change donc ne t’inquiète pas tu vas changer. Tu vas aller en progressant, dans tous les sens.” a-t-il conclu.

The Voice 2022 © Capture TF1

