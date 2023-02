Jiboia com mais de dois metros é encontrada em quintal de residência em Aracaju

Uma equipe dos bombeiros fez o resgate do animal. Jiboia é resgata em quintal de casa em Aracaju

CB/SE

Uma jiboia de mais de dois metros foi resgatada nesta segunda-feira por uma equipe do Corpo de Bombeiros, em Aracaju. A informação foi divulgada nesta terça-feira (7).

Segundo os bombeiros, o animal estava no quintal de uma residência, localizada no Bairro 18 do Forte.

Após ser resgatada, ela foi entregue à Administração Estadual do Meio Ambiente (ADEMA), no Parque da Cidade, para que pudesse ser avaliada e solta em uma área adequada.

