Jiboia de 2 metros é resgatada após ser atingida por roçadeira em Americana

Funcionário atingiu a cobra por acidente ao realizar corte do gramado próximo ao Centro de Detenção Provisória. Animal passará por avaliação médica. Jiboia de 2 metros foi atingida por roçadeira enquanto funcionário fazia corte de gramado

Uma jiboia foi resgatada em um terreno próximo ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Americana (SP), na manhã desta quinta-feira (30), após sofrer um acidente com uma roçadeira utilizada para limpeza do local.

O animal, que tem cerca de 2,25 metros, foi encontrado quando um funcionário da limpeza da prefeitura o atingiu acidentalmente com a pá da roçadeira ao realizar o corte do gramado.

De acordo com a administração do Parque Ecológico de Americana, a equipe do parque foi acionada para resgatar e verificar o estado de saúde da cobra. Ela sofreu um ferimento na região lombar.

O animal passará por avaliação veterinária, mas, segundo a equipe responsável, ainda não é possível garantir que o animal ficará totalmente recuperado.

Posteriormente, a cobra poderá ser devolvida à natureza, próximo ao local onde foi encontrada, caso os veterinários responsáveis verifiquem que as condições de saúde são adequadas.

