Jiboia de ‘barriga cheia’ é flagrada dentro da Unesp no interior de SP

Uma jiboia foi flagrada na Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Bauru (SP). A imagem da cobra que havia acabado de se alimentar foi postada por alunos na tarde desta sexta-feira (24) nas redes sociais.

O biólogo Fábio Maffei disse ao g1 que a cobra se trata de uma jiboia, pelas características como “desenhos geométricos no corpo”. Ainda conforme Fábio, a cobra não oferece perigos para humanos e é boa controladora de pragas, como ratos.

“É uma jiboia de barriga cheia. Ela comeu algo. Pode ser um pequeno mamífero ou uma ave. E foi recente, ela ainda nem começou a digestão”, conclui Fábio.

Ao contrário do que a maior parte da população pensa, o especialista informou que jiboia não faz parte do grupo de cobras peçonhentas. Isso significa que ela não possui dentes inoculadores de veneno, mas pode abocanhar a presa na tentativa de se defender.

Segundo Fábio, as jiboias costumam chegar a até dois metros e meio de comprimento. O biólogo também comentou que ela se alimentou de algo na mata próxima ao campus, seu habitat natural, o que pode a ter levado para dentro da universidade.

Questionada sobre quais procedimentos pretendem tomar para mover o animal do local, a Unesp informou que, assim que recebeu o comunicado do aparecimento da cobra , pediu para a equipe de jardinagem uma busca pela área onde ela foi vista, a fim de fazer a captura e soltar em uma área de mata pertencente ao campus.

“Infelizmente não encontramos essa cobra, mas estamos atentos e pedindo a comunidade do campus que ao vê-la comunique imediatamente a DTS através do setor de vigilância”, informa a nota.

