Jiboia de mais de 2 metros é resgatada no centro de Caicó

Animal foi levado por policiais militares da zona urbana para a zona rural da cidade, em seu habitat natural. Cobra foi resgatada na segunda-feira (13). Jiboa foi resgatada e devolvida ao habitat natural

Uma jiboia de mais de 2 metros de comprimento foi resgatada nesta segunda-feira (13) pelo Batalhão de Policiamento Ambiental da Polícia Militar na cidade de Caicó, na Região Seridó do Rio Grande do Norte.

O animal, resgatado pela 2ª Companhia, estava no centro do município, uma área mais populosa, urbana e fora do seu habitat natural.

Após o resgate, a cobra foi solta pelos policiais militares distante da zona urbana e deixada em uma área de mata.

A PM orienta que caso uma cobra ou animal silvestre seja encontrada em qualquer lugar da cidade, a população acione os policiais, que recebem treinamento específico para o resgate.

