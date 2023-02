Animal foi resgatado e levado para sede de instituto de pesquisa nesta segunda-feira (13). Jiboia de quase 2 metros escondida em carro surpreende motorista em Macaé, no RJ

Um motorista levou um grande susto na manhã desta segunda-feira (13) depois de encontrar uma jiboia de quase 2 metros dentro do carro dele em Macaé, no Norte Fluminense.

O caso aconteceu na Rua Alcides Mourão, na Aroeira. O motorista registrou o momento em vídeo e o caso viralizou nas redes sociais na cidade.

O motorista contou que pensou que o motor tinha dado defeito, mas quando foi verificar, encontrou a jiboia dentro da parte inferior do veículo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e os militares tiveram dificuldade para resgatar e colocar dentro de um recipiente.

Depois do resgate, a jiboia foi encaminhada para a Pesagro-Rio, que é Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro. O órgão de pesquisa constatou que o animal é da espécie Boa Constrictor , também chamada de Jiboia-constritora.

O órgão explicou a jiboia boa Constrictor é uma espécie de serpente grande e não peçonhenta que é frequentemente mantida e reproduzida em cativeiro.

Após análises, o animal encontrava-se aparentemente saudável e sem lesões e foi devolvido à natureza.

Vito Califano