De acordo com veterinário, espécie não está presente na fauna do Alto Tietê. Cobra foi encontrada embaixo do veículo e será encaminhada ao Instituto Butantan. Jiboia é resgatada na Grande SP após ‘pegar carona’ em caminhão que veio do Mato Grosso

Não é incomum que motoristas se deparem com mochileiros à procura de carona pelas estradas do Brasil. Porém, na manhã desta quarta-feira (14), um caminhoneiro se deparou com uma viajante um tanto quanto inusitada.

Uma jiboia foi encontrada embaixo do veículo, que veio do Mato Grosso a Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Embora não seja possível afirmar em que momento o réptil subiu no caminhão, a suspeita é de que o animal tenha feito todo o trajeto como uma boa aventureira.

“Uma equipe do controle de zoonoses do município foi chamada para retirar uma serpente que estava em caminhão. Chegando lá, encontrou esse exemplar de jiboia, uma espécie não peçonhenta, mas que não ocorre aqui na nossa região”, explica o veterinário Jefferson Renan de Araújo Leite.

“Provavelmente tenha vindo de carona nesse caminhão, de alguma região de ocorrência”, comenta.

Ainda de acordo com o veterinário, que atua no CCZ do município, o animal será encaminhado ao Instituto Butantan, que ficará responsável por dar a destinação correta.

