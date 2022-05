jimmy-ghione-e-striscia-la-notizia-ritornano-sul-tracciato-della-coppa-selva-di-fasano

L’inviato del Tg satirico di Canale 5 ha ricevuto una gradita sorpresa sulla pista della cronoscalata VIDEO

FASANO – Blitz del Tg satirico di Striscia la Notizia con il suo inviato Jimmy Ghione che nella mattinata di oggi (sabato 7 maggio) ha fatto tappa sul tracciato della Coppa Selva di Fasano, nel luogo dove è stato protagonista di uno spettacolare incidente in gara, divenuto famoso alla luce delle tante riprese con smartphone postate social dai suoi numerosi fan. Lo storico inviato di Striscia non ha voluto svelare nei particolari il servizio che ha realizzato, invitando tutti a vederlo nei prossimi giorni sulla rete Mediaset, ma allo stesso tempo si è soffermato a raccontare qualcosa, mostrando a pieno quello che è diventato il suo feeling con il territorio. Tra le poche notizie che possiamo svelare c’è di certo quella della presenza del presidente dell’Egnazia corse, Laura De Mola, in prima linea nell’iniziativa, con il supporto istituzionale del presidente della Provincia di Brindisi, Toni Matarrelli. Immancabili i fan di Ghione che hanno accolto sul posto l’inviato, arrivato, questo lo possiamo svelare anche attraverso le foto, con una caratteristica Apecar, il resto lo lasciamo alla vostra immaginazione in attesa del servizio televisivo.

Ritorna sui canali Mediaset la competizione automobilistica in salita ed il tutto grazie al Trofeo Vip, una geniale trovata dell’organizzazione della Coppa Selva di Fasano che ogni anno raccoglie frutti importanti che regalano notorietà alla competizione, al di là dell’aspetto prettamente agonistico.

