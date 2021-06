JJ Abrams produrrà una serie sul personaggio dei fumetti Madame Xanadu

Questo nuovo lavoro del genio che ha creato Lost rientrerà in un universo più ampio legato alla Justice League Dark. La sceneggiatura porterà la firma di Angela Robinson, acclamata per The L Word e True Blood

È appena stato annunciato che J.J. Abrams sarà impegnato nella realizzazione di un nuovo adattamento seriale dei fumetti Dc Comics incentrato su Madame Xanadu, conosciuta anche come Madame X. Sarà proprio quest’ultimo il titolo prodotto dalla Bad Robots del regista per la piattaforma di streaming americana Hbo Max. A scrivere la sceneggiatura degli episodi è stata chiamata Angela Robinson, acclamata per The L Word, True Blood e per il recente Professor Marston and the Wonder Women, biopic sullo stravagante creatore di Wonder Woman.

Angela Robinson, dunque, tornerà a occuparsi dei personaggi femminili dei fumetti: Madame Xanadu è una figura decisamente particolare, introdotta nel 1978 e oggi parte del cosiddetto universo della Justice League Dark, la controparte più oscura ed esoterica dei supereroi classici che tutti conosciamo. Si tratta sostanzialmente di una potentissima maga, incarnazione della Nimue del ciclo arturiano, che prima aiuta la Suicide Squad nelle sue missioni e poi diventa la guida spirituale di un personaggio noto come Spectre; infine, fa parte appunto della Dark League e, fra le tante svolte eclatanti che caratterizzano le sue storyline, c’è anche la messa al mondo del terribile villain Doctor Destiny. Xanadu era già stata interpretata da Jeryl Prescott nella recente serie Swamp Thing, peraltro durata una sola stagione, ma ora qui è destinata a una nuova vita.

La serie Madame X rientra in un progetto molto più ampio supervisionato da Abrams per Hbo Max e proprio legato alla Justice League Dark, con diverse produzione che dovrebbero formare un unico mini-universo narrativo. Attualmente sono in lavorazione un reboot della serie Constantine, e non a caso il personaggio del detective dell’occulto John Constantine è spesso legato a quello di Madame Xanadu, e una nuova serie animata su Batman. .J.J. Abrams sta anche scrivendo – con Ta-Nehisi Coates – un film su Superman con un supereroe nero, che sarà destinato invece al cinema. Non è finita qui, perché il creatore di Lost è impegnato in numerosi altri progetti non-supereroistici, come lo spin-off di Shining Overlook e la serie a lungo progettata per Hbo Demimonde.