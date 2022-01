jo-squillo-al-veleno-contro-il-grande-fratello-vip:-“e’-una-pozzanghera-di-fango…”

Jo Squillo è stata una delle concorrenti di questa ultima edizione del Grande fratello vip 6. Sicuramente all’interno della casa più spiata d’Italia, Jo è riuscita a far parlare di se anche perché è stata al centro d diverse dinamiche. Si è scontrata con diversi concorrenti, una tra tutti Katia Ricciarelli. Adesso, una volta uscita dalla casa Jo Squillo ha voluto parlare di questa esperienza all’interno del reality, di quelle che sono state le sue emozioni e il rapporto con gli altri coinquilini. Ma cosa ha dichiarato l’ex gieffina?

Jo Squillo, le parole dell’ex gieffina sulla sua esperienza al Gf vip 6

Jo Squillo in questi giorni sembra sia tornata a parlare della sua esperienza all’interno del Grande fratello vip. L’ex gieffina avrebbe così svelato alcune dinamiche e circostanze legate alla sua esperienza all’interno del reality. Nello specifico, sembra abbia parlato di Katia Ricciarelli dicendo di lei che sicuramente è stata ed è uno dei personaggi più amati di questa edizione del reality.

Il pensiero su Katia Ricciarelli

In queste settimane la cantante lirica è stata al centro di diverse dinamiche ed è stata da sempre supportata dal noto conduttore Alfonso Signorini che non sono legati da questa esperienza, ma sono molto amici da diversi anni ormai. Parlando di Katia Ricciarelli, Jo ha detto: “È sicuramente una delle preferite del gioco, chiamiamola ‘raccomandata’ tra virgolette, ha una stanza e una doccia per lei. È difesa da tutti noi. Certi atteggiamenti no: parla di me alle mie spalle, prima mi dice una cosa e poi un’altra, mi dispiace essermene accorta dopo”. Queste le parole di Jo Squillo sulla Ricciarelli. Ad un certo punto dell’intervista, invece, Jo si è anche espressa su Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi dicendo di non aver mai condiviso il modo in cui questa relazione sia nata, relazione che poi è finita nel momento in cui è entrato in casa Alessandro Basciano. Jo avrebbe anche riferito di essersi resa subito conto che la loro è stata tutta una montatura.

Le parole su altri concorrenti, il pensiero velenoso su Alex e Soleil

“Sophie ha detto che aveva un’attrazione per Gianmaria e lui l’ha assecondata. Non era una cosa bella cambiare i propri sentimenti in un batter d’occhio (ricordate che Gianmaria e Greta avevano una relazione fuori casa). Mi dava fastidio. C’era rispetto, ma è tutto finito. Pensavo che Gianmaria fosse un bravo ragazzo, ma era assetato di popolarità“. Queste ancora le parole dell’ex gieffina che ha espresso anche il suo pensiero su Alex Belli e Soleil. “Sono bravissimi. Non sono bolle di sapone, ma una pozzanghera di fango. Per Alex non è finita bene. Quando fai l’attore da così tanto dimentichi chi sei. A volte ha recitato anche con me ma non se n’è accorto e ha perso la faccia”. Parole al veleno quelle di Jo Squillo che non si è di certo risparmiata.