jo-squillo-senza-mezzi-termini:-“purtroppo-non-mi-hanno-…”

Come tutti sappiamo Sabrina Salerno, ovvero la nota showgirl quest’anno fa parte del cast di Ballando con le stelle, il programma molto amato di Rai 1, è condotto da Milly Carlucci. La showgirl all’interno di questo programma pare che stia ottenendo un successo davvero strepitoso. Ad ogni modo, una sua grande amica ovvero Jo Squillo avrebbe scoperto di questa nuova avventura di Sabrina, soltanto una volta uscita dalla casa del Grande Fratello vip dove è stata rinchiusa per qualche settimana. La sua reazione sembra sia stata davvero inaspettata.

Sabrina Salerno protagonista a Ballando con le stelle

Sabrina Salerno e Jo Squillo sono molto amiche praticamente da tutta una vita. Insieme hanno presentato al Festival di Sanremo un brano intitolato Siamo donne, che ha avuto un successo davvero strepitoso. Ad ogni modo, quando Sabrina Salerno è approdata all’interno del programma di Milly Carlucci, Jo Squillo era ancora una concorrente della casa più spiata d’Italia e quindi non aveva proprio idea di cosa stesse accadendo fuori.

Jo Squillo dopo l’eliminazione dal Grande Fratello scopre della partecipazione di Sabrina al programma di Rai 1

Una volta uscita dalla casa del Grande Fratello, Jo Squillo ha avuto modo di poter vedere la sua cara amica all’interno del programma del sabato sera di Rai 1. La sua reazione è stata piuttosto positiva.“Mi piace molto quel tipo di programma, racconta di più dell’artista. Sono fiera e orgogliosa che Sabrina stia facendo Ballando con le Stelle, sapevo che era una persona di talento, faccio il tifo per lei e lei anche ha fatto il tifo per me. Mi piace molto questa cosa che rimaniamo comunque sempre molto legate. Quindi si, mi piacerebbe molto fare un’esperienza come quella, forse nel futuro”. Questo quanto dichiarato da Sabrina. Potrebbe esserci la possibilità per Jo Squillo di poter prendere parte a questo programma di Milly Carlucci visto che quest’ultima da un po’ di tempo a questa parte ha annullato una regola che vedeva il divieto di poter prendere parte ad altri reality, prima di partecipare a Ballando con le stelle. In questo modo così, Jo Squillo potrebbe realmente prendere parte al programma di Rai1. Riguardo questa possibilità sembra che già squillo abbia espresso il suo parere.

L’ex gieffina pensa alla partecipazione come giudice in un programma

“Purtroppo non mi hanno mai proposto di fare il giudice di un talent. Però mi piacerebbe moltissimo perché di musica me ne intendo e perché voglio essere dalla parte dei giovani. Io sono stata una delle prime in Italia a creare un talent, si chiamava “Scorribanda”. Abbiamo dato la possibilità a dei giovani di fare dischi, concerti in Lombardia, a Milano e zone limitrofe, e ti cito dei gruppi come i Timoria da dove è poi uscito Francesco Renga, poi Morgan con il suo gruppo i Bluvertigo, ma anche tantissimi altri gruppi che ancora oggi raccontano la musica rock. Erano gli anni 80/90, oggi ci sono i grandi show, noi lo facemmo con altre possibilità di racconto, però è stato determinante. Mi farebbe piacere produrre un disco delle sorelle Selassié”.