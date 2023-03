Jo vetëm për flokët, balsamin mund ta përdorni edhe për gjëra që nuk i kishit menduar

Ndërsa shumica e njerëzve përdorin balsam për flokët për arsyen që u krijua, e vërteta është se është një produkt mjaft i gjithanshëm që, për shkak të përbërësve të tij, mund të përdoret në zona të tjera të ndryshme të shtëpisë.

Më poshtë do të merrni tre ide se ku mund ta përdorni atë përveç flokëve tuaj.

Mbroni dhe kujdesuni për artikujt prej lëkure

Mobiljet prej lëkure të vërtetë nuk janë të lira dhe mund të dëmtohen lehtësisht kur nuk kujdeseni për to. Kondicioneri i flokëve në këtë rast, megjithatë, mund të përdoret në to dhe në fakt me një rol të dyfishtë. Siç raporton housedigest.com, ofron mbrojtje nga elementët dhe kujdeset për lëkurën. Ju mund të blini një produkt të shtrenjtë hidroizolues, por thjesht mund të aplikoni një shtresë të hollë balsam flokësh në lëkurë të pastër dhe të thatë dhe ta trajtoni atë në sipërfaqe me një leckë të butë dhe jo gërryes.

Dhe nuk keni pse të shqetësoheni për dëmtimin e mobiljeve tuaja, sepse përbërësit që janë të sigurt për flokët janë gjithashtu të mirë për lëkurën. Nëse e bëni këtë rregullisht, lëkura e divanit tuaj do të qëndrojë e hidratuar dhe me shkëlqim dhe gjithashtu do të mbrohet nga dëmtimi i diellit.

Shpëtoni një pulovër të tkurrur

Në një moment, pothuajse të gjithë ne kemi tkurrur një nga pulovrat tona të preferuara dhe ose e kemi hedhur ose e kemi dhuruar. Por nëse ajo nuk është zvogëluar në madhësinë e kukullës, mund t’i ketë mbetur ende pak jetë dhe kjo me ndihmën e balsamit për flokët.

Pra, për të tkurrur një pulovër (kjo funksionon edhe për rrobat e tjera), mbushni një legen të madh me ujë të ngrohtë sa të mbulohet dhe shtoni 2 lugë balsam flokësh. Shtoni rrobën dhe shtrydhni derisa të zhytet plotësisht në ujë dhe lëreni të pushojë për 20 deri në 30 minuta. Hiqeni atë, por mos e shpëlani me ujë të pastër.

Vendoseni në një peshqir të madh dhe të pastër dhe mbështilleni për të thithur lagështinë e tepërt. Vendoseni në një peshqir tjetër të pastër dhe shtrijeni butësisht për t’u kthyer në formën e tij. Tërheqja shumë e fortë mund të dëmtojë qepjet ose ta bëjë pulovrën tuaj shumë të lirshme. Lëreni të thahet në ajër, por mbajeni larg dritës së diellit pasi kjo mund të çngjyrojë pëlhurën.

Hekurosja

Ka njerëz që e pëlqejnë vërtet hekurosjen, por ka zgjidhje më të lehta për të gjithë të tjerët, si produkte speciale hekurosjeje që e bëjnë më të lehtë. Dhe ndërkohë që mund të blini disa në mënyrë komerciale, ekziston gjithmonë mundësia për të bërë vetë në shtëpi, e cila funksionon po aq mirë pa të gjitha ato kimikate të shtuara.

Gjithçka që ju nevojitet është një shishe e pastër dhe e zbrazët, 1 lugë çaji kondicioner për flokët dhe 1 lugë gjelle uthull të bardhë të thjeshtë. Shtoni këta dy përbërës në shishe dhe derdhni në të 1 dhe 3/4 gota ujë të nxehtë. Vendoseni sërish kapakun dhe tundeni.

Më pas mund t’i vendosni rrobat tuaja të rrudhura në varëse rrobash dhe t’i varni në shufrën e perdes së dushit. Spërkatni rrobat derisa të jenë pak të lagura dhe shtrini butësisht pëlhurën derisa rrudhat të fillojnë të drejtohen. Sa më shumë të spërkatni, aq më shumë do të duhet të thahet materiali. Ju nuk keni nevojë të përdorni aq shumë, por spërkatni dhe shtrini përsëri nëse nuk funksionon herën e parë.

Dhe ia vlen të dini se mund ta përdorni këtë llak të mahnitshëm në pëlhura në të gjithë shtëpinë tuaj – perde, mbulesa krevati dhe jastëkë. /albeu.com

