Joao Cancelo sposerà Daniela Machado, proposta di matrimonio da sogno del calciatore

Una proposta di matrimonio con tutti i crismi, quella che Joao Cancelo ha immaginato per quella che ormai si può definire futura moglie, Daniela Machado. Lo scenario è quello di una spiaggia paradisiaca delle Maldive al tramonto, con lui pronto a inginocchiarsi per fare la proposta e mettere al dito della compagna l’anello, mentre sullo sfondo prevale un’ambientazione esotica da sogno.

La proposta di matrimonio di Joao Cancelo

Uno scenario perfetto per un sì che è puntualmente arrivato, come documentano le foto pubblicate dalla compagna del calciatore del Manchester City su Instagram e la didascalia di accompagnamento: “Ho detto sì”. Un bel modo per Cancelo, vecchia conoscenza del campionato italiano per la sua militanza prima nell’Inter e poi alla Juventus, per risollevarsi dai recenti dispiaceri professionali, vista la sconfitta in finale di Champions League e il Covid improvviso che gli ha impedito di partecipare a Euro 2020con la sua nazionale. I due – che sono già diventati genitori e insieme hanno già una figlia che si chiama Alicia – hanno pubblicato sui social le foto della proposta e si sono messi in posa. Il calciatore ha scritto “Ha detto sì” e lei ha confermato, mostrando in primo piano l’anello regalatole dal compagno: “Ho detto sì”.

Il Covid e la fine del sogno di Euro 2020

Joao Cancelo ha dovuto ingoiare un boccone amaro nelle ultime settimane. Era uno degli uomini chiave della squadra di Cristiano Ronaldo che ha partecipato agli Europei di calcio. Torneo finito ancor prima di iniziare per il giocatore che, come aveva riferito alcune settimane la federazione portoghese, è stato posto in isolamento senza aver avvertito alcun sintomo. Il resto dei giocatori della nazionale di Fernando Santos, quasi tutti vaccinati, sono risultati negativi al test effettuato prima dell’inizio della competizione.