João Emídio, ex-prefeito de Brasilândia, morre aos 62 anos

ATM/Divulgação

João Emídio Felipe de Miranda, ex-prefeito de Brasilândia, morreu nesta quarta-feira (8) aos 62 anos após sofrer um infarto. A informação foi confirmada pela Associação Tocantinense de Municípios (ATM).

João Emídio teve uma extensa carreira pública. Ao longo de sua atuação esteve à frente da prefeitura de Brasilândia por quatro mandatos, foi presidente da ATM e secretário de articulação política do governo do Tocantins, em 2017.

Enquanto prefeito ele chegou a receber o prêmio Gestor Eficiente da Merenda Escolar em três edições.

Segundo a ATM, Emídio sofreu um infarto em sua propriedade rural. Municípios, políticos e o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) também emitiram notas de pesar.

“João Emídio deixa um brilhante legado como cidadão e político que dedicou sua vida em benefício do próximo. Fica, além da saudade, o exemplo de homem público comprometido com sua cidade, sua região e com todo o estado do Tocantins”, disse o governador.

Natural de Tupiratins, ele deixa filhos e netos. Ainda não há informação sobre o velório e sepultamento.

Vittorio Rienzo